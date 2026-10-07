El Hospital de Alcañiz necesitaría al menos 15 especialistas más para cubrir sus principales carencias

El Hospital Comarcal de Alcañiz necesitaría alrededor de 15 médicos más entre vacantes, déficits de plantilla y nuevos refuerzos para responder a las necesidades asistenciales. Es una de las conclusiones que se extraen del documento sobre la problemática del personal médico presentado este miércoles por el Colegio de Médicos de Teruel. La estimación reúne situaciones diferentes: desde especialidades que se encuentran muy por debajo de su plantilla estructural hasta otras que actualmente cuentan con una mayor cobertura, pero para las que el Colegio propone crear nuevos puestos ante el incremento de la actividad.

Entre las necesidades prioritarias, Otorrinolaringología carece por completo de especialistas, pese a tener una plantilla estructural de dos facultativos, mientras que Psiquiatría funciona con uno de los cuatro médicos previstos. En Dermatología solo trabaja un especialista, además al 80 % de jornada, frente a una plantilla de dos.

Ginecología y Obstetricia, cuya plantilla estructural es de siete facultativos, dispone de 4,5 facultativos equivalentes a jornada completa y el Colegio reclama un médico adicional, además de cubrir las vacantes existentes. En Traumatología, con una plantilla estructural también de siete, hay seis profesionales en ejercicio, una plaza vacante y otro facultativo en excedencia. La propuesta pasa por incorporar al menos dos especialistas más, además de cubrir los déficits actuales.

Las carencias ya tienen consecuencias sobre la actividad asistencial. El informe señala demoras acumuladas en las consultas de Ginecología y retrasos asistenciales importantes en Traumatología. Ambos servicios necesitan además apoyos para mantener su actividad: Ginecología cuenta con apoyo externo del Servicio Aragonés de Salud y de Ribera Salud, mientras que Traumatología recurre a la actual licitación con esta última para actividad quirúrgica y consultas.

Especialidades que también necesitarían crecer

Además de las cinco especialidades consideradas prioritarias, el Colegio identifica otras seis áreas en las que plantea valorar nuevas necesidades de personal: Anestesiología y Reanimación, Cirugía General, Urología, Oncología, Oftalmología y Anatomía Patológica.

En Anestesiología y Reanimación propone incorporar uno o dos facultativos más, coincidiendo con el aumento de tres a seis quirófanos y la ampliación de la cartera de servicios. En Cirugía General plantea también uno o dos especialistas adicionales, ante el incremento de la capacidad quirúrgica, la elevada presión asistencial y las demoras en las listas de espera. La próxima implantación de la cirugía robótica generará además nuevas necesidades para estos servicios y para Urología. PROPUESTA Comte

Precisamente en Urología se propone un facultativo más para reforzar la atención continuada y afrontar el incremento previsto de actividad. En Oncología, el Colegio considera necesario incorporar un especialista a jornada completa ante la elevada demanda asistencial y las dificultades para cubrir el contrato programa compartido con el Hospital Universitario Miguel Servet.

En Oftalmología reclama cubrir la plaza vacante para completar los seis facultativos de su plantilla estructural. Finalmente, alerta de la situación de Anatomía Patológica, que cuenta con 2,5 facultativos equivalentes a jornada completa y podría quedarse próximamente en 1,5, por lo que plantea completar la plantilla y garantizar una cobertura estable.

En el caso concreto del Hospital de Alcañiz, el Colegio de Médicos considera que la puesta en funcionamiento del nuevo centro obliga a revisar las necesidades de personal. El traslado concluyó en junio de 2026 y el hospital se encuentra todavía en “una fase de consolidación de su funcionamiento, con un incremento progresivo de la actividad asistencial y quirúrgica y una ampliación de espacios y recursos”. Este crecimiento y el aumento de la cartera de servicios se traducen en nuevas necesidades de especialistas preparados para asumir el incremento de actividad y la incorporación de nuevas técnicas, entre ellas la cirugía robótica.

Medidas para retener a los médicos

La propuesta del Colegio de Médicos incluye también medidas para favorecer la estabilidad de los profesionales y reducir la rotación, especialmente en las plazas de difícil cobertura. El informe reconoce que la reciente regulación y las medidas específicas para estas plazas han supuesto un avance, pero sostiene que pueden resultar insuficientes, por sí solas, para solucionar un problema estructural para el que se llevan buscando alternativas desde hace más de quince años.

Entre las propuestas figura establecer una permanencia mínima de dos años en una plaza obtenida en propiedad antes de poder solicitar un nuevo traslado y exigir al menos seis meses de actividad efectiva en el puesto antes de optar a un traslado a otro hospital dentro de la misma categoría profesional. Estas medidas se plantean respetando los derechos derivados de incapacidades temporales, excedencias, permisos o medidas de conciliación. PROPUESTA Comte

El Colegio pide también buscar mecanismos que eviten que las plazas de difícil cobertura permanezcan bloqueadas durante periodos prolongados y propone agilizar las ofertas públicas de empleo para establecer como referencia un plazo máximo de un año desde la publicación de la oferta hasta la finalización del proceso y la toma de posesión.

Otra de las propuestas es que las plazas hospitalarias incluidas en las OPE estén claramente identificadas, de modo que los médicos conozcan desde el inicio el puesto concreto al que optan. También plantea utilizar distintas fórmulas de cobertura —plazas estructurales, contratos temporales de hasta tres años o puestos de difícil cobertura— en función de las características de cada puesto y de las posibilidades de estabilizar y fidelizar a los profesionales.

En materia de atención continuada, propone facilitar que médicos de otros hospitales puedan cubrir voluntariamente determinadas necesidades y, cuando no haya suficientes profesionales y sea necesario recurrir a una vinculación obligatoria, limitarla a un máximo de cuatro guardias.

El Colegio critica especialmente la demora en la resolución de las Ofertas Públicas de Empleo. Como ejemplo, recuerda que en octubre de 2026 todavía continúa desarrollándose el proceso correspondiente a las OPE de 2020, 2021 y 2022, seis años después del inicio del periodo al que corresponde la oferta. A su juicio, unos procedimientos tan prolongados reducen su utilidad para planificar, estabilizar y fidelizar profesionales.

El Colegio subraya el carácter propositivo del documento

El Colegio de Médicos de Teruel ha presentado este miércoles un documento en el que detalla las necesidades detectadas en los hospitales de Alcañiz y Teruel. La organización deja claro que no pretende asumir funciones de negociación laboral ni intervenir en las competencias que corresponden a los sindicatos y a la Administración, sino aportar propuestas para que sean estudiadas por la Consejería de Sanidad y la Gerencia del Servicio Aragonés de Salud.

«Ya hemos visto que es una situación que se mantiene en el tiempo y ahora que tenemos un hospital más grande y con mejores recursos, debería paliarse la merma de médicos», apunta Sixto Martínez, pediatra en Alcañiz y vicesecretario del Colegio de Médicos de Teruel.

La entidad sostiene que la ampliación de la plantilla permitiría avanzar hacia un hospital con mayor capacidad de resolución. «Necesitamos que la atención en Alcañiz sea parecida o igual que la que se ofrece en otras grandes ciudades de Aragón, que la gente tenga los recursos y que las listas de espera no sean tan tremendas como hasta ahora», añade el representante.