DGA adjudica a Ribera Salud consultas, operaciones y urgencias de Traumatología en el Hospital de Alcañiz a partir de junio

La consejería de Sanidad de Aragón ha adjudicado a Ribera Medical S.L.U., filial de la valenciana Ribera Salud, la prestación de consultas, operaciones y la atención de urgencias de Traumatología en el Hospital de Alcañiz todos los viernes y sábados a partir del 1 de junio y hasta finales de año. La empresa, que también es la adjudicataria de otros contratos similares en centros hospitalarios de la comunidad como los de Teruel, Huesca, Barbastro y Calatayud, es la única que se ha presentado al concurso. Recibirá 222.374 euros por realizar 2.500 consultas externas, 300 urgencias y 154 cirugías durante siete meses (en el pliego de condiciones no se especifica el número de médicos que trabajarán en el Hospital de Alcañiz, sino los servicios estimados que deberá prestar la concesionaria).

El objetivo, según explicaron fuentes del Salud cuando se publicó la licitación, el objetivo es "reforzar el servicio" con un "apoyo externo temporal" debido a que se han acumulado consultas pendientes durante el tiempo en el que la plantilla no ha estado completa. En ese momento de los siete puestos de plantilla para facultativos de Traumatología, cinco estaban trabajando y estaba previsto que se incorporan dos más que pidieron la plaza en el último concurso.

De las operaciones, 50 serán de sustitución total de rodilla sin prótesis; 40 de juanetes y otras deformidades de los dedos del pie; y el resto de Sustitución total o parcial de cadera sin prótesis (15); artroscopia terapéutica con material de anclaje (15); reparación de ligamentos cruzados (10); liberación de túnel carpiano (10); artroscopia de hombro terapéutica sin material de anclaje (5); escisión de lesión de vaina tendón de mano (5); Escisión de lesión de otro tejido blando (2); y liberación del nervio cubital (2).

El Salud destaca que "el paciente no notará ninguna diferencia" porque los traumatólogos externos pasarán consulta y operarán en el propio hospital. No obstante, sí se percibirá en los horarios. Las consultas externas se ofrecerán en un horario distinto al habitual los viernes, entre las 15.00 y las 20.00; y también los sábados, un día en el que no hay consultas, de 8.00 a 20.00 de forma ininterrumpida. Los médicos de la contrata también asumirán las guardias de traumatología de urgencias del viernes a las 15.00 hasta las 09.00 del domingo. Las operaciones tendrán lugar los viernes entre las 8.00 y las 15.00.