Sagalets descenderá de 54 a 36 alumnos en el próximo curso

La red comarcal de aulas infantiles Sagalets reabrirá el próximo curso con 36 alumnos, un 30% menos que el pasado curso. Las escuelas Sagalets, gestionadas por la comarca, cuentan con diez aulas distribuidas por el Matarraña, que acogen a niños de 0 a 3 años. El servicio público recibió el pasado curso a 54 alumnos, sin embargo, el 5 de septiembre tendrá 18 alumnos menos, repartidos en nueve centros. No obstante, se esperan nuevos nacimientos y no se descarta la llegada de más familias con niños en los próximos meses.

Valjunquera podría ser una de las aulas en verse obligada a cerrar temporalmente al no alcanzar el ratio mínimo de tres niños. Sin embargo, todo indica a que abrirá sus puertas, previsiblemente, en noviembre, cuando esperan recibir a un número de alumnos suficiente. Fernando Mallén, consejero delegado del Área de las Personas, espera que pronto el aula vuelva a abrir sus puertas. «Calculamos que en noviembre o diciembre sí que entrarán niños, además se prevé que durante el curso haya más por familias que se vengan a vivir o niños que nazcan estos meses», explicó el consejero comarcal. También la alcaldesa, Susana Traver, subrayó que en cualquier caso el aula abrirá en noviembre y no descartó que pudiesen incorporarse nuevos alumnos. «Tenemos que dejar claro que el aula no va a cerrar, simplemente abrirá más tarde», explicó por su parte Susana Traver, alcaldesa de Valjunquera.

El descenso de niños y niñas se debe también a que muchas de las localidades se encuentran en el ratio mínimo, es el caso de Cretas, Fuentespalda, la Fresneda, la Portellada o Valdeltormo, con 3 alumnos por aula. Además, Beceite contará con 4, Monroyo y Peñarroya de Tastavins con 5 y Mazaleón, el municipio con más inscripciones, abrirá con 7 alumnos. Mallén subrayó que estas cifras no son alarmantes y que es normal que de un año para otro el número de alumnos fluctúe considerablemente. «Hay años mejores y peores en los pueblos, quintas más numerosas y otras menos, y este año estamos en lo mínimo, con muchas localidades con 3». El consejero también señaló que menos de tres alumnos no es recomendable: «Ni lo aconseja educación ni se consideraría una escuela».

Garantizar el servicio y reducir costes

La escuela de educación infantil Sagalets tiene como principal objetivo aglutinar los distintos centros en uno. De este modo se consigue rebajar costes y ofrecer un mejor servicio y calidad educativa a los más pequeños cuya edad oscila entre los 0 y 3 años. Este modelo, explicaron desde la institución comarcal, permite que muchos ayuntamientos de los municipios con menor población, puedan contar con este servicio que, de otra manera, podría ser inviable económicamente.

Las aulas son gestionadas por la comarca, quien se encarga del profesorado. Sin embargo, los ayuntamientos ceden el espacio y se encargan de la limpieza y mantenimiento. Actualmente cuenta con 12 trabajadores, un trabajador por aula y dos extras. El servicio comarcal ayuda a las familias a tener una conciliación y seguir trabajando. Pese a que el periodo de inscripciones finalizó el día 15, las familias pueden inscribirse durante todo el curso.