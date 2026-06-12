Salmorejo de sandía, tomate y cerezas con virutas de jamón de Teruel y perlas de mozzarella

Ingredientes

• 480 g de tomate maduro

• 320 g de sandía limpia sin semillas

• 120 g de cerezas deshuesadas

• 72 g de pan del día anterior

• 88 ml de AOVE del Bajo Aragón

• 5 g de sal

• 60 g de virutas de jamón de Teruel

• 80 g de perlas de mozzarella