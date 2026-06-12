Salmorejo de sandía, tomate y cerezas con virutas de jamón de Teruel y perlas de mozzarella

Ingredientes
• 480 g de tomate maduro
• 320 g de sandía limpia sin semillas
• 120 g de cerezas deshuesadas
• 72 g de pan del día anterior
• 88 ml de AOVE del Bajo Aragón
• 5 g de sal
• 60 g de virutas de jamón de Teruel
• 80 g de perlas de mozzarella
Preparación
- Trocear el tomate, la sandía y las cerezas.
- Introducir todo en un recipiente junto con el pan y la sal. Dejar reposar 15 minutos.
- Triturar a máxima potencia hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorporar poco a poco el AOVE del Bajo Aragón mientras se sigue triturando para emulsionar el
conjunto.
- Pasar por un colador fino o chino para obtener una textura lisa y sedosa.
- Rectificar de sal si fuese necesario.
- Enfriar durante al menos 2 horas.
- Servir el salmorejo bien frío y terminar con las virutas de jamón de Teruel y las perlas de
mozzarella.