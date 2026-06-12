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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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12 JUN 2026|

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Salmorejo de sandía, tomate y cerezas con virutas de jamón de Teruel y perlas de mozzarella

RECETA. Un plato fresquito para la ola de calor

Salmorejo de sandía, tomate y cerezas con virutas de jamón de Teruel y perlas de mozzarella./ Manuel Barrau
Salmorejo de sandía, tomate y cerezas con virutas de jamón de Teruel y perlas de mozzarella./ Manuel Barrau

La COMARCA12 06 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

• 480 g de tomate maduro
• 320 g de sandía limpia sin semillas
• 120 g de cerezas deshuesadas
• 72 g de pan del día anterior
• 88 ml de AOVE del Bajo Aragón
• 5 g de sal
• 60 g de virutas de jamón de Teruel
• 80 g de perlas de mozzarella

Preparación

  1. Trocear el tomate, la sandía y las cerezas.
  2. Introducir todo en un recipiente junto con el pan y la sal. Dejar reposar 15 minutos.
  3. Triturar a máxima potencia hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Incorporar poco a poco el AOVE del Bajo Aragón mientras se sigue triturando para emulsionar el
    conjunto.
  5. Pasar por un colador fino o chino para obtener una textura lisa y sedosa.
  6. Rectificar de sal si fuese necesario.
  7. Enfriar durante al menos 2 horas.
  8. Servir el salmorejo bien frío y terminar con las virutas de jamón de Teruel y las perlas de
    mozzarella.

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