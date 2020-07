Sanidad insiste en la recomendación de limitar la movilidad en Zaragoza y su entorno

Ante la situación epidemiológica de la comunidad en la pandemia de COVID-19 y tras analizar los datos comunicados este jueves al Ministerio de Sanidad, el Departamento de Sanidad ha decidido incorporar a la localidad de Barbastro a la fase 2 flexibilizada y lanzar un mensaje institucional para limitar, salvo trayectos imprescindibles, las salidas y entradas a la comarca central, Zaragoza capital incluida.

La capital aragonesa y su entorno acumula más de la mitad de los nuevos casos registrados este jueves, de modo que el Ejecutivo autonómico considera necesario insistir en la recomendación de limitar la movilidad y restringir al máximo los desplazamientos a la capital aragonesa. “Esto no es un confinamiento, es una petición a la responsabilidad individual para intentar frenar este incremento de casos”, ha asegurado la consejera de Sanidad, Sira Repollés. “A pesar del incremento de los casos la situación no es similar a la de abril. Se trata de un perfil de persona joven y en buena parte de los casos asintomática. Aunque ha habido un aumento de ingresos el sistema sanitario no está tensionado”, ha añadido.

El gerente del Salud, Javier Marión, ha anunciado, por su parte, que para el refuerzo de las tareas de control y seguimiento de contactos en los centros de salud se iniciará la contratación de trabajadores sociales. Cabe recordar que la Atención Primaria ya se ha reforzado con 38 médicos y 105 enfermeros.

El Bajo Aragón Caspe suma tres positivos

La Dirección General de Salud Pública detectó este miércoles 272 nuevos casos de coronavirus en Aragón, 115 de ellos asintomáticos. La distribución por provincias es la siguiente: 90 casos en Huesca, 7 en Teruel y 175 en Zaragoza.

Según los datos disponibles hasta el momento y respecto a las zonas que están en fase 2 flexibilizada, 3 de ellos se corresponden con la comarca de Bajo Aragón – Caspe y 66 con las comarcas oscenses de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera. De estos 17 casos. Zaragoza capital y su entorno registran 166 casos y Huesca capital, 4. Barbastro, que se incorpora este jueves a la fase 2 flexibilizada, suma 21 positivos.

Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.

El total acumulado de casos confirmados en Aragón asciende a 7.419 (5.153 en Zaragoza, 1.424 en Huesca y 678 en Teruel. 2.654 han necesitado hospitalización, incluidas las 271 personas que han estado en la UCI. Respecto a los fallecimientos, la cifra acumulada de esta semana es de 925, 2 más que la semana anterior.

Respecto a la ocupación en los hospitales, los centros aragoneses actualmente hay 71 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo -6 en UCI y 65 en planta-. La Comunidad tiene en estos momentos un total de 193 camas de UCI con respirador y 3.870 camas de hospitalización convencional lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes COVID y también los ingresos de pacientes de otras patologías, una disponibilidad del 50% de camas UCI y del 40% en las de hospitalización convencional.

Esta es la distribución de casos confirmados y en investigación en los centros sanitarios aragoneses, incluyendo las clínicas privadas: