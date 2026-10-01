Se activa la alerta naranja por fuertes tormentas en toda la provincia de Teruel y Castellón suspende las clases por lluvias torrenciales

La Agencia Estatal de Metereología ha actido la alerta naranja por lluvias y tormentas para este jueves en toda la provincia de Teruel. La AEMET ha advertido de la posibilidad de chubascos fuertes o muy fuertes en el este peninsular, que podrían ir acompañados de tormentas, granizo y fuertes rachas de viento. Las precipitaciones pueden provocar inundaciones locales súbitas en zonas bajas, arroyos, barrancos y ramblas. La situación preocupa también en las zonas más cercanas a la provincia de Castellón donde la alerta para esta tarde es de nivel rojo y se espera "un peligro extraordinario". El aviso se mantiene también para el litoral de Tarragona.

Ante esta situación, el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) permanece activado en fase de alerta y todos los efectivos del Centro de Emergencias 112 Aragón y de Protección Civil están preparados para responder ante cualquier incidencia que pueda producirse.

El Centro de Emergencias 112 Aragón mantiene un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y está en contacto con las comarcas, los ayuntamientos y los organismos implicados para facilitar la coordinación y la adopción de las medidas preventivas que puedan resultar necesarias. Igualmente, la Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores durante toda la noche de este jueves y este viernes.

Alerta roja en Castellón

La situación es aún más compleja en la zona de Castellón donde la alerta ya es de nivel rojo y se esperan lluvias torrenciales durante la tarde. Ante se ha dedicido suspender las clases antes de que llegue la borrasca. A esta hora, los vecinos de la Comunidad Valenciana ya han recibido en sus teléfonos el ES-Alert.

En concreto, según se indica en el mensaje, ante la activación de alertas meteorológicas de nivel rojo por lluvias en el interior norte y litorales de Castellón y litorales de Valencia, "existe una situación de peligro extraordinario". La peor parte de los chubascos se espera a partir de las 18.00, aunque a partir de las 14.00 ya se espera el aviso naranja.

Recomendaciones del 112

El 112 Aragón recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a las predicciones meteorológicas y a los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a cauces, barrancos, ramblas, torrentes o zonas que puedan inundarse. En caso de encontrarse en una zona expuesta, es importante localizar los puntos más elevados y dirigirse hacia ellos si aumenta el nivel del agua. Nunca se debe intentar atravesar a pie o en vehículo una zona inundada, un vado, un barranco o un tramo de carretera cubierto por el agua, ya que la corriente puede arrastrar tanto a las personas como a los vehículos.

Dentro de edificios y viviendas, se aconseja cerrar puertas, ventanas y salidas de ventilación, colocar los documentos importantes, los objetos de valor, el agua, los alimentos y los productos peligrosos en lugares elevados y desconectar el interruptor general de la electricidad si entra agua en el inmueble. No se debe bajar a sótanos, garajes o zonas subterráneas ni permanecer en plantas bajas si el nivel del agua comienza a aumentar.

Si se utiliza un vehículo, no debe estacionarse junto a ríos, barrancos, ramblas, torrentes o puentes. Ante lluvias intensas, se recomienda circular preferentemente por carreteras principales y autopistas, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y, si la visibilidad es insuficiente, detenerse en un lugar seguro y señalizar correctamente la posición del vehículo.

También se recomienda retirar del exterior de las viviendas aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua, evitar las actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta y no refugiarse bajo árboles, estructuras metálicas o elementos aislados.

En caso de emergencia, se debe llamar inmediatamente al 112, facilitar con claridad la ubicación y la información solicitada por el operador y seguir sus indicaciones. El teléfono 112 debe utilizarse únicamente ante situaciones de emergencia, no para solicitar información meteorológica o consultar el estado de las carreteras.