El PSOE pide la dimisión de Juste tras su conflicto con los bomberos de la DPT: «No estuvo a la altura de la presidencia»

El PSOE ha exigido la dimisión del presidente de la Diputación de Teruel (DPT), el popular Joaquín Juste, tras las “faltas de respeto y el desprecio público” que dirigió a los bomberos de la institución provincial en el pleno de este miércoles que, a su juicio, “evidencian su incapacidad para resolver los problemas que arrastra el servicio”. Para los socialistas, la actitud y las palabras de Juste frente los bomberos en huelga indefinida son “incompatibles con la responsabilidad que debe tener para representar a toda una provincia” y han interpelado directamente al presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, pidiéndole que desautorice públicamente su actitud y sus declaraciones públicas.

“No se puede agradecer y aplaudir a los bomberos cuando actúan ante los incendios y cuando esos mismos efectivos reclaman mejoras en sus condiciones y en los servicios que prestan, responderles con desprecio y falta de respeto”, ha dicho la vicesecretaria general y portavoz del PSOE Teruel, María Ariño.

Ariño ha afirmado que la “tensión” y “malas formas” revelan una forma de ejercer la presidencia de la DPT “absolutamente impropia” y ha destacado que detrás de las reacciones de ayer “hay un problema mucho más profundo: la incapacidad de Joaquín Juste para resolver un conflicto que no nació este miércoles”.

“Llevamos demasiado tiempo hablando de conflictos judiciales, de falta de efectivos, de organización de medios en el servicio de Extinción de incendios que no han encontrado ninguna respuesta a día de hoy”, ha explicado Ariño apuntando a la “incapacidad” de Juste para resolver el conflicto con los bomberos. “Y lejos de solucionarlo, confirmó con su actitud todas nuestras preocupaciones sobre cómo está gestionando esta situación”, ha dicho.

Pero la vicesecretaria portavoz del PSOE Teruel no ha querido circunscribir lo ocurrido exclusivamente en la Diputación de Teruel: “el Partido Popular tiene serios problemas cuando alguien le dice las cosas a la cara, cuando escucha lo que no quiere escuchar”.

“Estamos viendo demasiadas veces esta forma de hacer política del PP en Aragón: la bronca, el enfrentamiento, la descalificación, esa sensación de que quien discrepa molesta en las instituciones… Lo vemos reiteradamente en la política aragonesa y en la DPT se cruzó una línea”, ha argumentado preguntándose “hasta cuándo la sociedad turolense y aragonesa tendrá que soportar estas formas”.

Ariño se ha dirigido directamente al presidente aragonés y máximo dirigente del PP de Aragón preguntándole si comparte las palabras y la actitud de Joaquín Juste. “Si no las comparte, ¿cuándo las va a desautorizar publicamente? El silencio también exige una explicación política. Tendrá que explicar si esa es la manera en la que quiere que los responsables institucionales traten a los trabajadores públicos cuando reivindican mejoras”, ha apuntado.

En la comparecencia antes los medios también ha estado presente la portavoz del PSOE en la Diputación de Teruel, Sonia Palacio, que ha destacado que, tras más de tres años en la institución, “no había visto algo tan deplorable nunca”. “Los bomberos están al servicio de los ciudadanos, se juegan la vida por nosotros y lo mínimo que merecen es reconocimiento y respeto”, ha dicho.

“No se les puede tratar con el desprecio que lo hizo Joaquín Juste y mucho menos amenazar desde la presidencia de la institución para la que trabajan. Quien debiera escucharles y buscar una solución a sus reivindicaciones utiliza su posición de poder para despreciar y ningunear el trabajo que hacen. No estuvo a la altura de la presidencia”, ha afirmado. Palacio ha tildado de “igualmente vergonzosa” la actitud en el pleno de los socios de gobierno del PP, Teruel Existe y PAR, que demostraron “falta de empatía y de interés por resolver el conflicto con los bomberos alineándose sin fisuras con las tesis de Juste”.