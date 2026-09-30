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30 SEP 2026|

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El MITECO prioriza la exportación del hidrógeno verde del proyecto Catalina de Andorra a través de Caspe

Arranca la tramitación administrativa del ducto entre Caspe y Tivissa (Tarragona) de la red estatal. El proyecto sale a exposición pública y el periodo de alegaciones es de 15 días

Diseño provisional del trazado del ducto por la comarca del Bajo Aragón-Caspe./ Enagás
Diseño provisional del trazado del ducto por la comarca del Bajo Aragón-Caspe./ Enagás

Camila Ortiz TomaselliSofía Fondevilla30 09 2026

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado la tramitación de los primeros tramos de la Red troncal de hidrógeno renovable del país, desarrollados por Enagás. Se trata de infraestructuras consideradas Proyectos de Interés Común europeo (PCI), que requerirán una inversión de 389 millones de euros y que están ligadas a tres relevantes proyectos, entre ellos el proyecto Catalina de Andorra.

En este último caso, concretamente, el Gobierno Central ha priorizado el ducto que hará posible el transporte del hidrógeno verde desde Caspey Tivissa (Tarragona), con una longitud de 75 Km y que requiere una inversión de 98,6 millones.

Este ducto discurrirá por los términos municipales de Caspe, Maella y Calaceite; además de otros municipios de la provincia de Tarragona como Benissanet, Batea, Corbera d'Ebre, Caseres, Gandesa, Mora d'Ebre y Mora la Nova.

Además, también tendrá preferencia el segundo de los tramos, entre Tivissa y el Polígono Industrial de Tarragona, con 62 km y una inversión de 126,5 millones. La planta andorrana se conectará al ducto de Caspe a través de otra infraestructura que continúa avanzando de forma paralela en su tramitación administrativa.

En el caso del ducto dependiente del MITECO, el proyecto ha salido este miércoles a exposición pública en el Boletín Oficial del Estado y el periodo de alegaciones es de 15 días. Dichas infraestructuras son facilitadores del corredor H2Med, que conectará la Península Ibérica con el centro de Europa, y su tramitación sigue la vía de urgencia, de modo que se reducen a la mitad los plazos del procedimiento. Todos ellos deberán superar su propia evaluación de impacto ambiental –aquí no se acorta el plazo de audiencia– y las obras tiene una duración prevista entre ocho meses y un año, según el caso. Además de Catalina, también se priorizan ductos que vertebrarán otros proyectos en Andalucía y el País Vasco.

Cabe señalar que el proyecto Catalina para la generación de 500MW de hidrógeno verde en Andorra es la iniciativa más grande del sector que se está planificando en estos momentos en España. A nivel socioeconómico prevé crear en torno a 3.000 empleos en la fase de construcción y 800 cualificados durante la de operación y mantenimiento, que se prolongará durante al menos 30 años. El fondo de inversiones danés Copenhagen Infraestructures Partners (CIP) junto con Enagás invertirán un total de 2.200 millones y tenían previsto comenzar a lo largo de 2026 los primeros trabajos con la construcción de los parques de renovables en los que se desplegarán 1,4 millones de placas y 132 molinos en 15 municipios turolenses.

Los impulsores también consideran que Catalina contribuirá a mejorar las infraestructuras en la zona, lo que mejorará el atractivo del territorio para otras industrias no necesariamente ligadas al sector del hidrógeno renovable. 

84.000 toneladas anuales

El proyecto Catalina incluye una planta industrial de producción de hidrógeno renovable de 500 MW en Andorra y las infraestructuras necesarias para su desarrollo así como parques de renovables próximos a la planta de hidrógeno renovable que combinan plantas de energía eólica terrestre (132 aerogeneradores) y solar fotovoltaica (1,1 millones de paneles) con una potencia instalada de 1,1 GW, ubicados en los municipios de Alcañiz, Alcorisa, Alloza, Andorra, Ariño, Calanda, Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, Crivillén, Estercuel, Foz-Calanda, La Mata de los Olmos, Los Olmos, Obón y Torre de las Arcas, la mayoría ubicados en una zona de Transición Justa.

Tendrá capacidad para producir hasta 84.000 toneladas de hidrógeno verde al año, lo que corresponde a más del 15% del consumo actual total de hidrógeno en España y evitará la emisión de al menos 3 millones de toneladas de CO₂ en los diez primeros años de funcionamiento. El hidrógeno producido estará conectado a la red europea del Hidrógeno a través de la red troncal de hidrógeno y será utilizado para descarbonizar diversas actividades industriales contribuyendo al desarrollo industrial del Bajo Aragón.

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