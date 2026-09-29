Así se ve la recuperación del antiguo cauce del río Guadalope en Caspe un año después del inicio de las obras

Un año después del inicio de las esperadas obras del antiguo cauce del río Guadalope a su paso por Caspe, el proyecto casi se ha completado. La conexión hidráulica funciona en los 4,6 kilómetros que van desde la presa de los Moros hasta el parque Entrepuentes y con un caudal ecológico de hasta 150 litros por segundo, regulado gracias a la creación de una laguna a los pies de la presa. También se han instalado dos mesas en un merendero al lado de este enclave y un mobiliario de madera con vallas y dos pasarelas en el parque para delimitar parte del cauce y poder cruzarlo a distintas alturas del mismo.

La última fase de la actuación se ha centrado en la restauración medioambiental del cauce y la ribera. Para ello, el proyecto contemplaba la introducción de modificaciones locales en el lecho que sirvan para romper su artificialidad, la creación de senderos peatonales no pavimentados, la revegetación de las márgenes con especies autóctonas y, en el parque, la remodelación de la superficie para introducir zonas que simulen meandros, niveles de terraza y depresiones que remeden galachos.

Según ha podido saber LA COMARCA, la dirección del proyecto ha dado por concluida la ejecución de la actuación, mientras que el Ayuntamiento reclama que no está finalizado y que hay varias "deficiencias". El concejal de Urbanismo y Obras, José Miguel Albiac, expuso el pasado jueves, en pleno y ante una pregunta del PSOE sobre el estado del proyecto, que el arbolado que se preveía plantar junto al cuace "no ha tirado para adelante" y que había dudas sobre el acabado del lecho fluvial.

Falta de vegetación en la ribera

A esto se suman varias quejas vecinales. En concreto, una persona ha señalado la incursión en su terreno privado en uno de los cruzamientos y el resto han protestado sobre el mal resultado de la revegetación de la ribera, que presenta zonas sin plantas. Asimismo, queda todavía en el aire cómo se va a gestionar el mantenimiento de la vegetación. Por otro lado, Albiac ha destacado que la subvención de 1.460.987,24 euros, procedente de Fondos Europeos, cuenta con el visto bueno, tras una visita que se realizó a la obra la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Para avanzar en la liquidación de este proyecto, que ha sufrido algunas modificaciones que no se han especificado, el Ayuntamiento y la dirección del mismo han acordado realizar próximamente una visita a las obras para ver sobre el terreno las cuestiones en las que discrepan. Tras ello, el equipo de gobierno también ha adelantado que se reunirá con el resto de grupos para compartir las conclusiones del encuentro.

Sobrecoste de la limpieza

Algunos de los imprevistos que sí se han conocido en torno al proyecto a lo largo de su ejecución ha sido, por ejemplo, el inesperado volumen de escombros y residuos que se encontró al abrir el cauce seco. Económicamente, ha supuesto un sobrecoste de 100.000 euros, derivado de la retirada y transporte de los residuos para que fueran tratados y reciclados correctamente, según se explicó el pasado mes de marzo.

Además, en la margen derecha, se han tenido que preservar algunos de los servicios de aguas residuales existentes, que no esaban contemplados. También se ha considerado que era más beneficioso dejar una de las zonas del parque Entrepuentes más grande que la otra, en lugar de iguales, para poder albergar actos sociales en Caspe de gran afluencia.

La dimensión del cauce, por su parte, se ha visto afectada y se ha tenido que reducir ligeramente para evitar talar el mayor número de árboles posible. No obstante, este cambio no ha mermado la capacidad del cauce, que sigue pudiendo soportar los 150 l/s de caudal ecológico que están estipulados. Eso sí, visualmente el nivel del agua queda más alto.

La empresa adjudicataria de las obras ha sido ACYC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U., que ganó el concurso por un valor de 1.936.680,02 euros, y con un plazo de ejecución de siete meses que comenzaba en junio de 2025. El proyecto licitado contemplaba el recorrido completo del anitugo cauce, que consta de 6,6 kilómetros, debido al elevado coste que suponía.

Por ello, el Ayuntamiento decidió prescindir de la actuación en los últimos dos kilómetros del tramo que van desde el parque Entrepuentes a la presa del Dique. Las primeras estimaciones que ha compartido el Consistorio cifran los trabajos que serían necesarios para acondicionar el tramo en un millón de euros aproximadamente.

La laguna que regula el cuadal del río, así como varios tramos a la altura del parque Entrepuentes./ S.F.