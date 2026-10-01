El Mundial de WorldSBK volverá a Motorland Aragón del 21 al 23 de mayo de 2027

Motorland Aragón ya tiene fecha para la Aragón Round del Campeonato del Mundo de Superbikes (WorldSBK) de 2027. El circuito alcañizano acogerá la quinta prueba del calendario del 21 al 23 de mayo, en un fin de semana que volverá a reunir a miles de aficionados al motociclismo en el Bajo Aragón.

La confirmación llega después de que el trazado anunciara las fechas del Gran Premio de Aragón de MotoGP, previsto del 17 al 19 de septiembre. De este modo, Motorland volverá a contar con los dos principales campeonatos mundiales de motociclismo en una misma temporada.

Cuatro categorías y carreras durante todo el fin de semana

La programación de la Aragón Round incluirá la categoría reina de WorldSBK, junto a WorldSSP y WorldSPB, además de la Yamaha Cup como campeonato soporte. Esta última es una copa monomarca que reúne a pilotos que aspiran a dar el salto a competiciones de mayor nivel como es el caso del turolense Gonzalo Sánchez.

El público podrá disfrutar de carreras tanto el sábado como el domingo, con dos pruebas por categoría y la Superpole Race de WorldSBK. La combinación de campeonatos ofrecerá un fin de semana con actividad continuada en la pista.

El paddock y la Fan Bike Parade, entre los atractivos para el público

La cita mantendrá también las actividades que permiten a los aficionados vivir el campeonato más allá de las gradas. Entre ellas destaca el acceso al paddock, donde los visitantes pueden acercarse a los pilotos y conocer de primera mano el ambiente del Mundial.

Otra de las propuestas más esperadas es la Fan Bike Parade, que permite a los moteros rodar por el circuito con sus propias motocicletas. A esta actividad se suman el Pit Lane Walk, para conocer de cerca el entorno de los equipos y a sus protagonistas, y el Paddock Show, escenario en el que se desarrollan actividades con el público y se celebran los podios de las carreras de WorldSBK.

Una parrilla con novedades para 2027

La próxima temporada llegará con cambios en la categoría reina, tanto en la composición de la parrilla como en el apartado técnico. Según la información facilitada por Motorland, pilotos como Jack Miller y Brad Binder figuran entre las nuevas caras previstas para la categoría.

También habrá novedades en los neumáticos, un factor que podría influir en la adaptación de los equipos y en el equilibrio de la competición durante las primeras citas del campeonato. Con las fechas de WorldSBK y MotoGP ya confirmadas, Motorland Aragón prepara una temporada 2027 que volverá a situar al Bajo Aragón en el calendario internacional del motociclismo.

Ambos campeonatos atraerán a aficionados de distintos puntos del mundo y reunirán a miles de espectadores en las instalaciones alcañizanas. Las entradas para la Aragón Round de WorldSBK estarán disponibles próximamente a través de la página web oficial de Motorland Aragón.