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01 OCT 2026|

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Alcañiz traslada la feria Militaria al recinto ferial por el pronóstico de lluvias para el fin de semana

El programa de la feria se mantienen sin cambios. La cita abrirá sus puertas el sábado en horario de 9.00 a 20.00

Imagen de archivo de la última edición de Militaria en el recinto ferial. / L.C.
Imagen de archivo de la última edición de Militaria en el recinto ferial. / L.C.

Marina Monreal01 10 2026

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Alcañiz celebrará finalmente la  XVIII edición de la Feria de Militaria, Almoneda y Coleccionismo «Ciudad de Alcañiz» 2026 en el recinto ferial. El prónostico de fuertes lluvias en la capital bajoaragonesa durante todo el fin de semana ha obligado a trasladar el evento, que en un principio iba a ser en la Glorieta Telmo Lacasa, a cubierto.

El programa de la feria se mantienen sin cambios. La cita abrirá sus puertas el sábado en horario de 9.00 a 20.00. Además, a las 18.30 se celebrará el concurso de uniformes. La cita también contará con la presencia de cuatro grupos de recreación: dos de la Guerra Civil, uno de la Segunda Guerra Mundial y el grupo medieval de Calatravos de Alcañiz.

Allí se podrán encontrar más de 60 puestos con todos tipo de articulos de la antigüedad. La feria, mayoritariamente dedicada a los coleccionistas, ofertará , entre otros, juguetes, antigüedades militares, cromos, monedas, relojes o muebles pequeños. Además, como actividad complementaria, durante todo el fin de semana se podrá visitar el refugio antiáereo de la calle Santo Domingo de forma gratuita, previa inscripción en la Oficina de Turismo de Alcañiz.

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