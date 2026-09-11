Actualizado 14:46

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

11 SEP 2026|

Actualizado 14:46

Se suspenden los fuegos artificiales de las fiestas de Alcañiz

El Ayuntamiento toma la decisión por "responsabilidad" ante la alerta naranja por peligro de incendios. El espectáculo se aplaza a otra fecha festiva todavía por definir

Fuegos artificiales de Alcañiz en las fiestas de 2024 / La COMARCA
Fuegos artificiales de Alcañiz en las fiestas de 2024 / La COMARCA

La COMARCA11 09 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadFiestas patronales

El Ayuntamiento de Alcañiz ha decidido suspender el Castillo de Fuegos Artificiales que estaba previsto para este próximo sábado a las 00.00 por "responsabilidad" ante la alerta naranja por peligro de incendios forestales (NAPIF) decretada por el Gobierno de Aragón.

A pesar de la molestia que la cancelación pueda suponer, gracias a un acuerdo al que se ha llegado con la empresa pirotécnica, el Castillo de Fuegos Artificiales previsto para este sábado lucirá en el cielo de Alcañiz en otro momento pasado el verano, cuando las condiciones meteorológicas sean más favorables para este tipo de acto.

El riesgo de incendios ha disminuido en los últimos días, pero la decisión de la cancelación del espectáculo pirotécnico se ha tomado por precaución. Los portavoces de todos los partidos que forman la Corporación Municipal han dado su apoyo a esta medida tomada por el Equipo de Gobierno.

Durante gran parte del verano se ha mantenido la alerta roja plus en el término municipal de Alcañiz debido a las altas temperaturas registradas y la ausencia de lluvias. En estos días, el nivel de alerta de peligro de incendios forestales (NAPIF) del Gobierno de Aragón establece una alerta naranja en Alcañiz, pero por responsabilidad, se ha optado por una suspensión del acto.

Desde el Área de Festejos se agradece la buena disposición de Pirotecnia Lluch, empresa adjudicataria del contrato, para aplazar el espectáculo de fuegos artificiales a otro momento del calendario festivo de la ciudad.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Jorge Pérez 'Kapi', vocalista de Azero: «Queríamos que todo el mundo disfrutase de un concierto de rock»

ENTREVISTA. El cantante y guitarrista valora el nuevo disco, 'Tras la Madrugada', y los planes de futuro para el grupo que actúo este jueves en las fiestas de Alcañiz

Comentar

Jorge Pérez 'Kapi', vocalista de Azero: «Queríamos que todo el mundo disfrutase de un concierto de rock»

Calanda exhibirá sus productos estrella en una Feria de San Miguel con 26 expositores

La cita se celebrará los días 19 y 20 de septiembre con una programación que unirá agroalimentación, emprendimiento e industria

Comentar

Calanda exhibirá sus productos estrella en una Feria de San Miguel con 26 expositores

Jorge Salafranca se corona campeón del Ciclo Aragonés de Menores CAM 9

El alcañizano, junto al tarraconense Pol Nogue, se impone en categoría infantil masculina, mientras Pablo Martínez alcanza las semifinales y Valentina Martínez y Julia Morera son subcampeonas

Comentar

Jorge Salafranca se corona campeón del Ciclo Aragonés de Menores CAM 9

El nuevo decreto de centros de datos podría afectar al proyecto de Amazon en La Puebla de Híjar: «Es un riesgo para todo un sector»

DGA presenta alegaciones ante la orden que quiere impulsar el Gobierno de España, y que podría suponer "una amenaza para inversiones que superan los 54.000 millones de euros a lo...

2

El nuevo decreto de centros de datos podría afectar al proyecto de Amazon en La Puebla de Híjar: «Es un riesgo para todo un sector»

El MITECO fija en 5 años el plazo límite para adjudicar los 937 MW del Nudo Mudéjar de Andorra

Los megavatios podrán dividirse entre diferentes proyectos y el organismo seguirá el orden de presentación, priorizando los empleos a crear. Endesa todavía debe desarrollar 265 megavatios renovables con los que...

2

El MITECO fija en 5 años el plazo límite para adjudicar los 937 MW del Nudo Mudéjar de Andorra

Aragón destinará 51 millones de euros adicionales a mejorar los servicios de prevención y extinción de incendios

El Gobierno de Aragón destinará 11,5 millones en ampliar el dispositivo en más de 200 profesionales, un 30% más que este verano

Comentar

Aragón destinará 51 millones de euros adicionales a mejorar los servicios de prevención y extinción de incendios
Periódico del Bajo Aragón Histórico