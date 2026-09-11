Se suspenden los fuegos artificiales de las fiestas de Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz ha decidido suspender el Castillo de Fuegos Artificiales que estaba previsto para este próximo sábado a las 00.00 por "responsabilidad" ante la alerta naranja por peligro de incendios forestales (NAPIF) decretada por el Gobierno de Aragón.

A pesar de la molestia que la cancelación pueda suponer, gracias a un acuerdo al que se ha llegado con la empresa pirotécnica, el Castillo de Fuegos Artificiales previsto para este sábado lucirá en el cielo de Alcañiz en otro momento pasado el verano, cuando las condiciones meteorológicas sean más favorables para este tipo de acto.

El riesgo de incendios ha disminuido en los últimos días, pero la decisión de la cancelación del espectáculo pirotécnico se ha tomado por precaución. Los portavoces de todos los partidos que forman la Corporación Municipal han dado su apoyo a esta medida tomada por el Equipo de Gobierno.

Durante gran parte del verano se ha mantenido la alerta roja plus en el término municipal de Alcañiz debido a las altas temperaturas registradas y la ausencia de lluvias. En estos días, el nivel de alerta de peligro de incendios forestales (NAPIF) del Gobierno de Aragón establece una alerta naranja en Alcañiz, pero por responsabilidad, se ha optado por una suspensión del acto.

Desde el Área de Festejos se agradece la buena disposición de Pirotecnia Lluch, empresa adjudicataria del contrato, para aplazar el espectáculo de fuegos artificiales a otro momento del calendario festivo de la ciudad.