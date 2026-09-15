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15 SEP 2026|

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Majas de Alcorisa de todos los tiempos reviven la subida al Calvario en el fin de fiestas

VÍDEO y FOTOGALERÍA. El acto más tradicional ha puesto el broche a casi una semana de actos. Como novedad, se convocó a la participación activa a todas las alcorisanas que han sido majas en la historia

La COMARCA15 09 2026

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Una de las estampas más llamativas y características de Alcorisa es la que deja la Subida al Calvario cada septiembre por fiestas. En el ascenso destaca el colorido propio de fiestas de verano, y también la presencia de los Gigantes y Cabezudos, una comparsa muy activa durante todo el año tanto en Alcorisa como en otros pueblos a los que son llamados a llevar su alegría.

Foto para el recuerdo de la corporación, pregonero y Majas en la ermita del Calvario ante el Sepulcro Glorioso en el día grande de las fiestas de Alcorisa 2026. / Alberto Gracia
Foto para el recuerdo de la corporación, pregonero y Majas en la ermita del Calvario ante el Sepulcro Glorioso en el día grande de las fiestas de Alcorisa 2026. / Alberto Gracia

Este martes volvieron a subir y esta vez el 15 de septiembre coincidió con el final de las fiestas. Y esta vez llamó la atención la gran cantidad de Majas. Esto responde al llamamiento que lanzó la comisión de fiestas para convocar a todas las mujeres que hayan sido Majas a lo largo de la historia y la respuesta fue numerosa. "Aquí han venido majas desde los años ochenta hasta las recientes. Eso muestra, una vez más, el compromiso y la ilusión por asistir y volver a vivir un acto del que ya fueron protagonistas hace muchos años", valoró el alcalde, Miguel Iranzo.

Muchas tuvieron que echar mano del fondo del armario, y lo hicieron movidas por la iniciativa. "He desempolvado trajes y bandas y hemos vuelto a subir", sonreían. "Fui zagala infantil del Cachirulo en el 96-97, o sea, hace ahora 30 años que fui reina. Ha estado muy bien la iniciativa porque ha hecho que subamos muchas, que nos juntemos y creo que hay más gente que otros años", apuntó una de ellas.

Momento junto al Sepulcro Glorioso en la ermita. / Alberto Gracia
Momento junto al Sepulcro Glorioso en la ermita. / Alberto Gracia

Para la comparsa de Gigantes y Cabezudos no es un acto más, ya que ahí radica el origen de la formación. "Es el día más especial porque, hasta donde tenemos constancia, el origen de los gigantes en Alcorisa es subir en procesión y entonces lo hacían hasta arriba, hasta la ermita de San Juan. Un año en fiestas no subieron y es cuando un grupo de personas aficionadas a los gigantes, formó la asociación", explicó el presidente de la comparsa, Daniel Martín.

Parte del colorido de la romería la aportan los tres pendones en representación de los vecinos de la calle Baja, del barrio de San Valero y del barrio del Castillo, San Roque. "Yo he querido seguir el testigo de mis abuelos que ya los llevaban mientras pudieron, son una especie de ofrenda de los vecinos en el día grande de las fiestas", apuntó Ángel Hernández. Hace unos años también se quiso dar un impulso al traje baturro y este año se incentivó con un sorteo entre quienes lo llevasen.

Intercambio de recuerdos en el Calvario de Alcorisa en el día grande de las fiestas 2026. / Alberto Gracia
Intercambio de recuerdos en el Calvario de Alcorisa en el día grande de las fiestas 2026. / Alberto Gracia

A horas de quemar la traca, el balance de las fiestas era "muy bueno". Atrás quedan ya lejana la velada de presentación y el pregón de Marcos Azuara del último fin de semana de agosto, y también quedan en el recuerdo la más que divertida noche de desfile de carrozas. Para que el balance sea así, se ha cumplido lo que se tenía que cumplir para que así fuese. "La gente ha salido a la calle, ha estado en los actos como pedimos y ha colaborado. Se lo han pasado bien y esa es la motivación por la que hacemos estas fiestas", valoró el edil, David Bautista.

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