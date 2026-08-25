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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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25 AGO 2026|

Actualizado 21:09

Sintoniza todos los entrenamientos, carreras y adrenalina del Gran Premio Michelin de Aragón con Radio Circuito

La programación comenzará a las 8.30 el sábado y domingo, en directo, desde las instalaciones de Motorland. Además, toda la información del evento se podrá consultar en el suplemento especial del periódico La COMARCA de este viernes

Sofía Fondevilla y Jesús Burgos serán los presentadores del programa./ L.C.
Sofía Fondevilla y Jesús Burgos serán los presentadores del programa./ L.C.

Sofía Fondevilla25 08 2026

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Se verá, se sentirá y se escuchará también a través de las ondas de Radio Circuito. El Gran Premio Michelin de Aragón, que se disputará este sábado y domingo en Motorland, se podrá seguir en directo a través de una programación que comenzará a las 8.30 y terminará a las 17.00.

Los entrenamientos, carreras, adrenalina y anécdotas de la jornada serán retransmitidos desde el circuito, en directo, por los periodistas Sofía Fondevilla y Jesús Burgos, quienes ofrecerán además reportajes y entrevistas de interés, junto con Lidia Olivares y Alba Ferrández, en torno al mundial de MotoGP y el impacto de la prueba alcañizana en el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras.

El domingo, además, se celebrará la tradicional porra, organizada por María José Salvador, con una cena para dos en el Parador de Alcañiz como premio. Se sorteará entre los participantes que acierten el podio de la carrera reina. La predicción se debe mandar con una nota de voz de WhatsApp al 660 140 128. 

Durante las horas de emisión de Radio Circuito, además de toda la actividad sobre el asfalto también habrá espacio para los testimonios de pilotos de las distintas categorías del mundial, personalidades del motor de la provincia de Teruel, altos cargos del circuito y de MotoGP Sports Entertainment Group, anterior Dorna Sports. Por supuesto, también se escucharán las voces de quienes dan sentido a la competición: el público. A través de distintas conexiones, nos acercaremos a los ambientes del paddock, gradas o pelouse donde se concentrarán los incondicionales fans del motor.

La retransmisión se podrá seguir en directo por streaming en lacomarca.net y en Radio La Comarca (95.9 en Alcañiz y 103.4 y Valderrobres), Radio Caspe (105.5), Matarraña Radio (107.2, Dial), Radio Andorra (95.1, Dial), y Radio Utrillas (103.1).

Un periódico con todo lo que necesitas saber del Gran Premio Michelín

Por su parte, el periódico LA COMARCA publicará en la edición de este viernes un suplemento con toda la información del Gran Premio Michelin de Aragón. Sus páginas ofrecerán desde noticias de servicio, horarios, análisis deportivos del mundial hasta entrevistas para ahondar en la importancia de esta cita que, de momento, se renovará en 2027. Todo ello con una mirada cercana sobre todo lo que ocurre tanto en el circuito como fuera de él, en Alcañiz.

El contenido del suplemento contendrá también los esperados consejos y recursos gráficos, como mapas, que serán de gran utilidad para acceder a Motorland y llevar todo lo necesario para disfrutar las horas de competición desde las gradas y las pelouse.

Este suplemento ofrecerá una información detallada para el deleite tanto de los amantes de las motos y el mundial, como para quienes quieren disfrutar del ambiente, la adrenalina de las carreras y la actividad en la capital bajoaragonesa.

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