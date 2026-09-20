Grandes éxitos de la Asociación Deportiva Maestrazgo y el Matarraña Team en el VI San Martín de Moncayo Trail

Germán Castel Mallén, de la Asociación Deportiva Maestrazgo, y Ana Heras Pérez, del club TRZ Chemik, se han proclamado vencedores de la Copa de Aragón de Carreras en Línea 2026 con sus resultados en la quinta y última prueba puntuable, la 6ª edición de la San Martín de Moncayo Trail, en el Parque Natural del Moncayo. La misma carrera ha decidido el Campeonato de Aragón de Clubes en Línea, en el que el triunfo masculino y femenino ha sido para el club Matarraña Team.

De los distintos recorridos que componen San Martín de Moncayo Trail, la carrera valedera para estos títulos ha sido la de Hayedo de Peñarroya, una prueba de 23 km de distancia y 900 m de desnivel acumulado, por sendas boscosas, que han ofrecido una carrera muy rápida y disputada, con más de 250 participantes.

Mikel García Escocia, del club Matarraña Team, ha sido el ganador de la prueba, con Javier Cabestre Sahún y Germán Castel Mallén, los dos de la Asociación Deportiva Maestrazgo, completando el podio, en una apretada final. Entre las mujeres, la ganadora ha sido Patricia Villanueva Baselga, del club Matarraña Team, con Ana Heras Pérez en segunda posición y Amanda Martín Cebrián, del Malift Mallorca Trail, en tercer lugar.

Los resultados también han decidido el Campeonato de Aragón de Clubes FAM en Línea, para el que se suman las mejores posiciones de los miembros de un mismo club. En la competición masculina, el oro ha sido para el Matarraña Team; la plata, para la A. D. Maestrazgo; y el bronce, para el TRZ Chemik, de Zaragoza. En la femenina, casi se han repetido las mismas medallas, con el Matarraña Team repitiendo el oro y TRZ Chemik y A. D. Maestrazgo intercambiando posiciones.

Podio del Campeonato de Clubes Masculino, con representación del Maestrazgo y Matarraña / Federación Aragonesa de Montañismo

Ganadores copa Aragón

Los puntos obtenidos por los corredores en la San Martín de Moncayo Trail también han terminado de decidir el resultado de la Copa de Aragón de Carreras en Línea, que considera los cuatro mejores resultados de las cinco pruebas puntuables de esta temporada (por la suspensión en julio de la Boca del Infierno).

Así, las carreras Trail Zoquetes, Daroca Trail, Trail Villarroya de los Pinares y Tozal de Guara se han sumado a esta última prueba para que dar a Germán Castel y Ana Heras como ganadores absolutos de la Copa FAM 2026.

Los podios absolutos de la Copa se han completado con deportistas del club Matarraña Team. Entre los hombres, Aníbal Navarro Tomás y Samuel García Nuviala; y entre las mujeres, Patricia Villanueva Baselga, y Berta Comeras Hernández.

Los ganadores de las distintas subcategorías de edad han sido: en veteranos A, Samuel García Nuviala y Alina Echim Dorcu, del Matarraña Team; en veteranos B, Juan Carlos Ondiviela Maisanava, del Correcaminos Alfindén, y Lola Arribas, del Club 7:45; en veteranos C, Roberto Rodrigo Pérez, del Club Atlético Sobrarbe; y en promesas, Aníbal Navarro Tomás, del Matarraña Team.

También los corredores júnior (19-20 años) han disputado la carrera Hayedo de Peñarroya, en la que las primeras posiciones y el título de Copa han sido para Didac Ibáñez Riera, del Matarraña Team y Elia Beltrán García, de A. D. Linza.

Dentro también de las carreras del San Martín de Moncayo Trail, la Vuelta a la Calera, de 12 km y 300 m de desnivel, ha terminado de decidir la Copa de Aragón en las categorías juvenil (17-18 años) y cadete (15-16). Tras la suma de resultados, César González Atauri, del TRZ Chemik, y Telma López Méndez, del club Atlético Sobrarbe son los ganadores juveniles; y Julia Élías Artigas, del Matarraña Team, y Adrián Ruiz Aranda, del Club Atletismo Jaca, los primeros en cadetes.

Finalmente, los deportistas infantiles (13-14 años) han demostrado su ilusión y capacidad en la carrera de 6 km. Aquí, se han llevado la Copa de Aragón Guillem Lasierra Barrabés y Ariadna Cortada Plesa.

La competición autonómica en carreras por montaña finalizará la próxima semana con el Campeonato de Aragón de Ascenso, individual y de clubes, para el que la prueba valedera será el I KV de Bielsa, el 27 de septiembre.