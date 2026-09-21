Irene Burillo mantiene su gran momento en Valencia y pone rumbo a un Master 1000 en Beijing

Irene Burillo continúa instalada en una dinámica positiva. La tenista caspolina cerró su participación en Valencia con unos cuartos de final en el cuadro individual y como subcampeona en dobles, resultados que prolongan las buenas sensaciones de las últimas semanas. Tras alcanzar las semifinales de un W125 en Antalya, la bajoaragonesa volvió a situarse entre las ocho mejores en una cita de esta categoría y disputó además una nueva final de dobles.

En el cuadro individual, Burillo debutó en dieciseisavos de final con una victoria frente a la estadounidense Madison Sieg por 7-6 y 6-4. La caspolina superó después en octavos a la alemana Nastasja Schunk por un doble 6-2, antes de caer en cuartos ante la revelación local Alicia Herrero Liñana por 6-2 y 6-1.

“Siendo nuestra prioridad el individual, que siempre tiene más peso, nunca había conseguido llegar a cuartos de final en un W125. Este año ya es la tercera vez”, explica Burillo.

Cerca del Top 200

El resultado de Valencia permite a Burillo continuar acercándose a uno de los objetivos que tiene marcados en esta recta final de temporada: situarse entre las 200 mejores tenistas del mundo. “En Valencia otra vez cuartos de final jugando buenos partidos. Con muy buenas sensaciones y ya casi al borde de romper el Top 200”, señala.

La caspolina destaca especialmente la capacidad de adaptación después de llegar a Valencia tras una semana exigente en Turquía, donde las altas temperaturas y la humedad marcaron el desarrollo del torneo. “Venía un poco cansada del torneo anterior por las condiciones, con tanto calor de Antalya. Creo que me supe adaptar bien, supe sufrir en el primer partido de individual”, explica.

Nueva final en dobles

El buen torneo de Burillo se completó en el cuadro de dobles, donde formó pareja por primera vez con la argentina Nicole Fossa. Ambas alcanzaron la final después de superar en cuartos a la italiana Nuria Brancaccio y la eslovena Veronika Erjavec por 6-4, 3-6 y 10-5.

En semifinales se impusieron a la neerlandesa Eva Vedder y la griega Despina Papamichail por 6-4 y 6-2, consiguiendo así el pase al partido por el título. En la final, sin embargo, la pareja formada por la serbia Dalila Jakupovic y la suiza Naima Karamoko se llevó el triunfo por 6-2 y 6-3.

Pese a la derrota en el último partido, Burillo vuelve a cerrar una semana destacada también en esta modalidad. “Era la primera vez que jugaba con esta compañera y últimamente no estaba jugando tantos dobles este año. Desde el primer día nos sentimos cómodas”, explica. La caspolina suma ya tres finales de dobles esta temporada, con un título y dos subcampeonatos. “Estoy contenta con el año, a ver si consigo acabar mejor en el ranking y seguir en esta línea”, afirma.

De Valencia a Beijing

Sin apenas tiempo para descansar, Burillo afrontará ahora un nuevo reto. Este jueves viajará a Beijing para participar en un torneo WTA 1000, una cita de categoría superior que supondrá un nuevo escenario dentro de su calendario.

La tenista afronta esta parte final de la temporada con la intención de mantener la progresión mostrada durante los últimos meses. “Quedarán más o menos ahora unos cinco o seis torneos hasta acabar la temporada y ojalá poder empezar el año que viene en Australia”, señala.

La caspolina encadena así tres semanas de resultados destacados, con las semifinales de Antalya y los cuartos de Valencia en individual, además de las dos finales de dobles disputadas en este tramo de la temporada. Todo ello, con el Top 200 cada vez más cerca y con Beijing como siguiente parada.