Carlota Gasión se impone en las carreras pedestres de Montalbán

Montalbán despidió sus fiestas de la Virgen del Castillo y San Fausto con una jornada que combinó tradición, ambiente festivo y deporte. El campo de fútbol El Toril acogió las tradicionales carreras pedestres, en las que Carlota Gasión y Jaime Escriche se proclamaron vencedores de las pruebas absolutas.

La atleta de Alcorisa volvió a demostrar su capacidad competitiva en una carrera marcada por la presencia de destacadas corredoras zaragozanas y por un recorrido de aproximadamente siete kilómetros. La carrera femenina comenzó con todas las participantes integradas en un mismo grupo. Sin embargo, el ritmo de las primeras vueltas provocó que varias corredoras se descolgaran hasta dejar a las tres atletas que terminarían ocupando el podio en las posiciones cabeceras.

Carlota Gasión, Isabel Linares y Julia Muñoz se alejaron del resto de participantes, aunque la prueba todavía tendría que resolver quién se llevaría la victoria. La joven alcorisana fue imponiendo su ritmo y, a medida que avanzaban las vueltas, consiguió abrir diferencias con sus principales rivales.

“Cuando faltaban ocho o siete vueltas aceleré un poco y poco a poco fui dejando a la segunda, que fue Isabel Linares”, explicó Gasión después de la carrera. La atleta mantuvo el ritmo durante el tramo final para asegurar el triunfo y evitar que su perseguidora pudiera volver a acercarse. Isabel Linares terminó en segunda posición, mientras que Julia Muñoz completó el podio femenino después de haber luchado durante buena parte de la prueba por mantenerse junto a las dos primeras clasificadas.

“Estoy muy contenta con la carrera. Había un ambiente muy chulo con la charanga, las majas también ahí. Fue una carrera muy chula”, señaló Gasión, que valoró positivamente las condiciones meteorológicas. La amenaza de lluvia dejó una temperatura favorable para competir, aunque finalmente el agua hizo acto de presencia al término de la jornada.

El joven Hamza El Amraouy destaca entre los hombres

En la categoría masculina, Jaime Escriche dominó la prueba desde las primeras vueltas. El corredor turolense consiguió distanciarse de sus perseguidores y afrontó en solitario buena parte del recorrido hasta alcanzar la línea de meta.

Por detrás, Abdeslam El Ouahabi, vencedor de la pasada edición, Iván Benedicto, Pedro Blasco y el joven corredor de Utrillas, Hamza El Amraouy, protagonizaron la lucha por las posiciones de cabeza. El atleta utrillense aguantó durante varias vueltas junto a los corredores más experimentados y se convirtió en uno de los nombres destacados de la prueba masculina.

Con el paso de las vueltas, Hamza El Amraouy y Pedro Blasco fueron perdiendo contacto con el grupo delantero. El Ouahabi y Benedicto mantuvieron la pugna por las primas, aunque finalmente fue el zaragozano quien consiguió la segunda posición.

Medio centenar de escolares y ambiente festivo

Las carreras pedestres comenzaron con las categorías escolares, en las que participaron alrededor de medio centenar de niños y niñas. Los más pequeños compitieron por edades y recibieron una medalla y una bolsa de chuches al finalizar sus respectivas pruebas. Posteriormente, se entregaron los trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina.

Las majas de las fiestas presidieron las carreras junto al alcalde de Montalbán, Carlos Sánchez, encargado de dar la salida a las diferentes pruebas. El concejal de Deportes, Pablo Ramos, y el resto de colaboradores asumieron las labores organizativas, con el apoyo de Protección Civil. La charanga Sucre Alt, procedente de Sagunto, puso la música a la jornada y recuperó el ambiente tradicional que en otras épocas aportaba el gaitero montalbino tío Cataplines. Sus melodías acompañaron a los corredores y al público durante las diferentes carreras.

En la prueba absoluta participaron 19 corredores, nueve hombres y diez mujeres, que tuvieron que completar 30 vueltas al circuito. Antes del inicio, las majas de las fiestas recorrieron las gradas para recoger las aportaciones voluntarias del público destinadas a las primas de la carrera.

Chodes, próxima parada para Carlota Gasión

Tras este último logro en Montalbán, la atleta alcorisana ya tiene en el horizonte su próxima cita competitiva. Gasión afrontará la carrera de pollos de Chodes, una prueba que espera con especial ilusión y que se conoce popularmente como “el mundial de pollos”.

La jornada de Montalbán concluyó con la entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de cada carrera. Los vencedores de la prueba absoluta, Jaime Escriche y Carlota Gasión, también compartieron un baile al ritmo de la charanga Sucre Alt antes de que los participantes recibieran una merienda como cierre de las fiestas.