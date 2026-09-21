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21 SEP 2026|

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Siete ponencias abiertas al público general en el Curso de Periodismo de Alcañiz

Mar Abad, Carlos Quílez, los servicios de emergencias, Joaquín Castellón, Juan Bolea y Luis Arrufat estarán el viernes en el teatro de Alcañiz

Ponentes en las conferencias abiertas del Curso Nacional de Periodismo de Alcañiz / L. C.
Ponentes en las conferencias abiertas del Curso Nacional de Periodismo de Alcañiz / L. C.

Gema Romero21 09 2026

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Alcañiz

ActualidadCurso Periodismo Alcañiz

El VIII Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz ha activado la cuenta atrás. Del 23 al 25 de septiembre más de 30 ponentes expertos en emergencias, sucesos y true crime se subirán al escenario del teatro de la ciudad. En esta edición, se abrirán al público siete ponencias a las que se podrá asistir sin inscripción previa.

El viernes se celebrará la última jornada de la cita y se abrirán cuatro ponencias para quien quiera acercarse a escuchar. Mar Abad, periodista, escritora y cofundadora del 'El Extraordinario', será la encargada de abrir las ponencias abiertas al público general el viernes. Desde las 09.50 desde Alcañiz, contará los entresijos de la creación y desarrollo de un pódcast.

Después, Carlos Quílez abordará el tema de la comunicación en situaciones de crisis y cómo las redes sociales ayudan en el proceso de desinformación ante una emergencia. Para ello, mostrará qué herramientas deben tener los ciudadanos para contrastar la información y generar una opinión en base a datos reales.

El viernes, imperdible

Para los más curiosos, la charla 'La emergencia por dentro: fuentes oficiales, rescates y coordinación' tendrá lugar el viernes a las 16.30. Aquí, un representante de los APNs, Protección Civil, GREIM de Guardia Civil y bomberos, explicarán a los presentes a qué se enfrentan cuando tienen que acudir a cualquier emergencia.

Para finalizar, Luis Arrufat, exjefe de Homicidios de la Policía Nacional, pondrá el broche de oro a tres jornadas de aprendizaje.

Otras charlas abiertas

También hay otras mesas abiertas al público: Brais Lorenzo (miércoles a las 17.00), Carmen Corazzini (jueves a las 10.15) y Manuel Marlasca (jueves a las 18.35).

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