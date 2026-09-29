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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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29 SEP 2026|

Actualizado 17:37

El temporal en Cataluña provoca cortes en un tramo de la línea de tren Zaragoza-Caspe-Barcelona

Tres trayectos de por la mañana han sufrido distintas modificaciones, pero no se espera que haya ninguna incidencia durante la tarde

Estación de tren de Caspe / S.F.
Estación de tren de Caspe / S.F.

Sofía Fondevilla29 09 2026

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Caspe

ActualidadInfraestructuras

Las lluvias torrenciales que han descargado este martes en Cataluña han provocado cambios imprevistos en la línea de tren, entre las que ha estado afectada la de Zaragoza-Caspe-Barcelona. Los trayectos que han sufrido modificaciones han sido el de Caspe-Barcelona de las 8.00, que se ha realizado por carretera hasta Reus y, desde allí, se ha llegado a destino en tren; el tren sentido Barcelona-Caspe-Zaragoza de las 8.45, cuyo tramo entre la capital catalana y Mora La Nova estaba cortado; y el del sentido contrario de las 11.25, que ha hecho transbordo entre trenes en Mora.

Durante la tarde, se espera que el servicio opere con normalidad y no se produzcan más modificaciones ni suspensiones de la circulación.

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