Caspe corona una BTT Mar de Aragón con protagonismo del ciclismo del territorio

La quinta edición de la BTT Mar de Aragón ha dejado un marcado protagonismo del ciclismo del territorio. La prueba, disputada este domingo en Caspe, reunió a los participantes en dos recorridos, de 60 y 32 kilómetros, con varios corredores vinculados al Bajo Aragón-Caspe y comarcas próximas entre los primeros puestos.

El alcañizano Javier Zaera Gisbert se ha proclamado vencedor de la clasificación general masculina del recorrido largo, con un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 58 segundos. El podio lo han completado Ángel Gazulla Bartolí, segundo con 2:30:36, y Valentín Lian Bodea Corsa, tercero con 2:30:46. En la categoría femenina, la victoria ha sido para Selena Maza Sola, del Huesca La Magia, con un registro de 3:19:41. Maza reside actualmente en Alcañiz, por lo que también mantiene vinculación con el territorio.

La prueba larga, de alrededor de 60 kilómetros y 800 metros de desnivel positivo, ha recorrido diferentes caminos y sendas del entorno del Mar de Aragón, incluyendo tramos junto al embalse y zonas más técnicas destinadas a los participantes con mayor experiencia.

Calaceite, Fabara y Caspe copan la corta

El recorrido corto también ha tenido una importante presencia territorial. Manuel Esteve Deosdad, de Calaceite, ha terminado segundo de la general masculina con un tiempo de 1:09:50, mientras que Ángel Llop, de Fabara, ha sido tercero con 1:10:41. La victoria ha correspondido a David Kopankov Stancheva, del equipo Nucli, con 1:03:03.

En féminas, Astrid García Giménes, de Caspe, se ha impuesto con un tiempo de 1:23:29. La segunda posición ha sido para María Cruz Esteve Deosdad, de Calaceite, con 1:28:02, mientras que Aina Llaurado Burgos ha completado el podio con 1:30:52.

La BTT Mar de Aragón formaba parte del IV Circuito Comarcal de BTT del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, organizado por el SCD, el Club Ciclista Caspolino, la Asociación Deportiva Fayonense y el Club Ciclista de Fabara. El objetivo del circuito es fomentar la práctica de la bicicleta de montaña y dar a conocer las tres localidades que inicialmente componían el calendario: Fabara, Caspe y Fayón.

El circuito termina en Caspe

La prueba caspolina debía ser la segunda de las tres citas previstas para este año, después de la BTT Algars de Fabara del pasado mes de abril y antes de la BTT Faiò Vall de l’Asut, prevista para el 25 de octubre. Sin embargo, finalmente el circuito no tendrá esa tercera prueba.

Según explicó el consejero comarcal de Deportes, Ramón Repollés, la prueba prevista en Fayón no se disputará debido a problemas de organización y a la falta de tiempo para tramitar los permisos necesarios. De esta forma, el circuito concluirá en Caspe y las clasificaciones finales se establecerán teniendo en cuenta las pruebas celebradas en Fabara y Caspe.

El circuito contemplaba además reconocimientos a los participantes que completasen las tres pruebas —Trofeo Oro— o al menos dos —Trofeo Plata—, así como premios en material deportivo para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de la clasificación general.