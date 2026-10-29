La Fantasmada de Caspe agota todas sus entradas en menos de 48 horas

La Fantasmada de Caspe ya ha colgado el cartel de completo a tres días de que llegue el túnel de terror más esperado del Bajo Aragón-Caspe. La asociación Casa Bosque, organizadora del evento que cumple su décimo sexta edición, puso las 1.600 entradas a la venta el pasado lunes y, en menos de 48 horas, se agotaron. Además, a diferencia de otros años no se han guardado pases para la compra presencial.

La actividad comenzará a las 20.00, el sábado, y ha incorporado una novedad que renovará por completo la propuesta. La Fantasmada saldrá de su ubicación habitual, en el centro del municipio, y se desplazará a a las inmediaciones del convento de Santo Domingo. La organización trabaja en el montaje de entre ocho y nueve escenas en las que participarán alrededor de 50 o 60 actores voluntarios, que estarán hasta las 00.00, cuando termine el último pase.

Los recorridos saldrán del túnel que hay al final de la calle Huesca. Desde allí se cruzará la vía del tren para desplazarse hasta el Convento de Santo Domingo. Cada cinco minutos grupos de 40 personas y acompañados por dos guías recorrerán este edificio. El propio convento contribuirá a generar una atmósfera inquietante, tanto por su aspecto como por las leyendas que lo rodean. La duración prevista será de entre 15 y 18 minutos, a un ritmo tranquilo.