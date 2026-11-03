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03 NOV 2026|

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Los centros de salud comienzan a vacunar frente a la gripe y el COVID-19 a los mayores de 60 años

DGA ha puesto en marcha una campaña específica para aumentar la vacunación en esta franja de edad. El pasado año solo el 45,6% de la población recibió la dosis

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, se ha inmunizado frente a la gripe y al COVID-19 en el centro de salud Delicias Sur. / DGA
El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, se ha inmunizado frente a la gripe y al COVID-19 en el centro de salud Delicias Sur. / DGA

La COMARCA03 11 2026

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SaludSociedad

Los centros de salud aragoneses comienzan hoy a vacunar frente a la gripe y el COVID-19 a las personas mayores de 60 años y a los ciudadanos con factores de riesgo. La población mayor de 60 años es un grupo prioritario para la Dirección General de Salud Pública, ya que la predisposición a vacunarse aumenta con la edad y, entre los 60 y los 70 años, existe una escasa percepción del riesgo que pueden suponer la gripe y la COVID-19. 

De hecho, en la campaña 2025-26, la cobertura de vacunación frente a la gripe fue del 45,6% en las personas de 60 a 80 años, frente al 72% en los mayores de 80, lo que evidencia que existe un gran margen de mejora en este grupo de edad. Por este motivo, se ha puesto en marcha una campaña específica para aumentar la vacunación en esta franja de edad, con publicidad exterior, en medios de comunicación difusión en redes sociales y material informativo en los centros sanitarios.

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha visitado hoy el centro de salud Delicias Sur de Zaragoza, donde él mismo se ha inmunizado. "La vacunación es la principal estrategia preventiva contra la gripe, fundamental para evitar formas graves de la enfermedad y complicaciones en personas con patologías crónicas. Es importante vacunarse a tiempo, antes de contraer el virus.", ha señalado el consejero.

La campaña de vacunación frente a la gripe comenzó el 28 de septiembre en las residencias de mayores, los trabajadores sociosanitarios, las mujeres embarazadas y las personas con gran dependencia o muy alto riesgo, y el 19 de octubre se incorporaron las personas mayores de 80 años, las de alto riesgo y la población infantil. Hasta la fecha se ha vacunado frente a la gripe el 40,3% de las personas de 80 años o más y el 16,2% de los niños de 6 meses a 11 años.

En la semana 44, la última de la que se tienen datos disponibles, la incidencia de gripe en Aragón se ha situado en 14,35 casos por 100.000 habitantes. Se mantiene por debajo del umbral epidémico, fijado en 53,45, y también por debajo de la misma semana del año pasado (16,46). La incidencia de COVID-19 ha descendido a 7,17 casos por 100.000 habitantes, frente a los 10,33 de la semana anterior.

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