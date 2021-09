Teruel Existe denuncia que los proyectos eólicos ocuparán el 10% de la provincia

El Grupo sectorial de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe presentó este viernes un mapa de la provincia de Teruel donde se han reflejado los proyectos de centrales eólicas que se han presentado hasta la fecha, actualmente 104 en tramitación. De esta manera quieren “mostrar la envergadura desproporcionada y despertar la conciencia ciudadana de los turolenses ante la avalancha de proyectos de centrales eólicas y fotovoltaicas que van a condicionar el futuro de la provincia y su desarrollo, incluso incrementando el problema de la despoblación”. En este momento, aseguran que la expansión de los proyectos eólicos presentados supone la ocupación de un 10% del territorio (1480 km2), a lo que habría que añadir las miles de hectáreas que ocuparán las centrales fotovoltaicas.

Los dos portavoces del Movimiento ciudadano, Jesús Villamón y Amado Goded, explicaron que la provincia de Teruel “está sufriendo desde hace unos años esta expansión de proyectos tan preocupante y que parece que no tiene límites”, y que en estos últimos meses de agosto y septiembre se ha incrementado a “niveles insólitos”. Por este motivo, han explicado que han estado trabajando “duramente y contrarreloj” para hacer frente con alegaciones a esta “brutal avalancha de proyectos” que consideran “que invaden zonas de alto valor paisajístico, en comarcas donde su principal recurso es el turismo sostenible”. Y aseguran que “es evidente que estos macro proyectos suponen un colonialismo desmesurado para nuestra provincia”.

El mapa refleja las perimetrales para la instalación de molinos que, según han explicado, serán mayores que los que hay instalados en la actualidad, “casi el doble de altos, de unos 200 metros, cuatro veces más altos que las torres mudéjares turolenses”. Además, la evacuación de la energía producida supondrá la extensión de miles de kilómetros de líneas de alta tensión con sus correspondientes torres, casi el doble de altas que el viaducto de Teruel, por lo que el impacto en la superficie señalizada en el mapa presentado aumentará.

Han asegurado que tras estos primeros proyectos vendrán otros, y seguirán ampliándose las zonas de molinos y placas solares, por lo que “el mapa se irá actualizando”, por ejemplo, con la mega instalación de Andorra con 1,3 GW en renovables, una de las más grandes de Europa.

Generación distribuida y autoconsumo, la oportunidad del medio rural

Para Teruel Existe, la energía debería producirse cerca de los principales puntos de consumo, y fomentar la generación distribuida y el autoconsumo. Alegan que “solo así bajará la factura de la luz, solo así la transición energética será justa y solo así la España Vaciada conseguirá que la implantación de renovables sea una oportunidad para el medio rural”.

Teruel Existe “no está en contra de las energías renovables, pero sí de la expansión que se está llevando a cabo: “con falta de información, con proyectos que se presentan con irregularidades, sin estudios serios de impacto ambiental, con fines puramente lucrativos, con una envergadura que asusta…” Inciden en que desde el primer momento se posicionaron en esta línea, convocando una manifestación en Teruel, el pasado 25 de abril, bajo el lema “renovables sí, pero no así” y los parlamentarios de la Agrupación de Electores han trasladado el problema “por activa y por pasiva” a las instituciones del Estado.

Ofrecen las alegaciones a los proyectos del Matarraña y Cuencas Mineras

Desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe dicen trabajar a contrarreloj preparando alegaciones para el macroproyecto PEOL en las Cuencas mineras con catorce parques eólicos y para las cuatro macrocentrales del Matarraña y ofrecen su trabajo a las entidades públicas y colectivos que las soliciten, puesto que denuncian que “la información ciudadana se está viendo seriamente mermada por la publicación de estos inmensos proyectos de miles de folios, así como por los breves plazos de la administración para presentar alegaciones”.

Exponen que en la Comarca del Matarraña “la mitad de los habitantes viven del sector del turismo de calidad y sostenible por su gran patrimonio natural y cultural, además de su apuesta por este modelo sostenible con inversiones públicas y privadas”, y que “precisamente este modelo de desarrollo, acertado y efectivo, se ve ahora amenazado por un proyecto con 84 molinos de 200 metros de altura, sin escuchar la negativa de la sociedad en su conjunto a estas mega centrales”.

Desde la Asociación empresarial de esta comarca, la plataforma vecinal Gents del Matarranya e incluso muchos de sus ayuntamientos han expuesto su oposición, lo que para Teruel Existe debería ser tenido en cuenta, pero “no se limita esta invasión, no se les respeta y no se les escucha cuando están diciendo que se va a destruir su futuro”.

Comparativa difundida por Teruel Existe de las medidas de los aerogeneradores con el Acueducto de Teuel y una torre eléctrica común.

Mapa de Teruel Existe sobre la invasión de las centrales eólicas en la provincia.

Alegaciones a la línea de muy alta tensión de 300 km para llevar la energía a Barcelona

A comienzos de septiembre el Movimiento ciudadano Teruel Existe presentó alegaciones contra el Cluster Begués y la línea de muy alta tensión (MAT) de 300 km de nueva creación que cruza no solo Teruel, sino también las provincias de Zaragoza, Tarragona y Barcelona, puesto que su finalidad es “transportar” la energía producida en Teruel hasta Cataluña. Precisamente ese transporte de energía es una de las alegaciones en las que se hace hincapié, puesto que conlleva un trámite diferente al de la “evacuación”, que es como se presenta. Esta anomalía ha sido definida esta semana por la propia Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, como “difícil de entender”, asegurando que “no es una línea de evacuación al uso” y que “no tiene proporción”. La Diputación de Tarragona, que lidera a otras instituciones como más de treinta ayuntamientos y 7 comarcas para presentar alegaciones, ha afirmado públicamente su oposición a la línea, que considera “ilegal”. Desde Teruel Existe han reiterado que “de las administraciones aragonesas y turolenses no se ha sabido nada” y que “da la sensación de que no parecen preocupadas por el territorio, que solo lo defendemos los movimientos sociales”.

Proyecto Sputnik: energía producida en Teruel para abastecer a la España desarrollada

Teruel Existe avisa que esta línea “ocultan un mega proyecto posterior, mucho más amplio, con muchas más centrales de renovables”, el denominado Proyecto Sputnik, que “pretende instalar centrales para producir hasta 7.296,64 MW, con destino a alimentar la demanda eléctrica de Cataluña”, de los que 1008.03 MW son solares fotovoltaicos y 6288,61 son eólicos. La energía producida sería el equivalente a la producción de diez centrales nucleares, según apuntó Villamón.

Para el Movimiento ciudadano, el fraccionamiento con el que se presentan los proyectos supondría un “fraude de ley”, puesto que “se trata realmente de “un subconjunto de mega instalaciones denominado Proyecto Sputnik”. Una situación similar se está denunciando en la provincia de Huesca, con la autopista eléctrica (MAT) de Laluenga (Huesca) a Isona (Lleida), abastecida por una gran cantidad de proyectos de mega centrales eólicas desde los Monegros hasta Monzón y sus líneas eléctricas asociadas.

Denuncian que es un nuevo caso de colonialismo extractivo con fines puramente lucrativos, al que se somete a nuestros pueblos, puesto que se “está poniendo nuestro territorio aragonés al servicio de otro, más desarrollado, en este caso Barcelona”.