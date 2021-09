Ayuntamientos y asociaciones, «desbordados» para alegar a la eólica

A «contrareloj». Con este calificativo describieron los ayuntamientos matarrañenses afectados por los parques eólicos de Green Capital Power -filial de Capital Energy-, así como las asociaciones Gent del Matarranya, la Asociación de Empresarios del Matarraña y la Plataforma por los Paisajes de Teruel cómo está siendo el proceso de alegaciones a estas instalaciones. La razón son los 30 días hábiles que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dio a los municipios afectados para alegar a los proyectos que la empresa presentó en dicho órgano ministerial hace varios meses y que salieron a exposición pública el 30 de agosto. Se trata de cuatro parques con un total de 84 aerogeneradores en diez municipios del Matarraña, el Bajo Aragón, y el Bajo Aragón Caspe.

Por ello el plazo para alegar expira el próximo 8 de octubre. Esta precipitación suscitó el malestar generalizado de alcaldes y asociaciones. Subrayaron además, que el anuncio se publicó, no solo cuando buena parte de los alcaldes y secretarios municipales estaban en periodo vacacional, si no el propio personal del Ministerio que no empezó a resolver consultas y a atender llamadas hasta bien entrado septiembre. Por todo ello la respuesta de los ayuntamientos afectados, junto a las citadas plataforma y asociaciones no se hizo esperar.

Pese a que todavía queda por determinar cuáles serán finalmente las alegaciones que se presentarán a estos proyectos, en muchos casos lo serán a la totalidad. Así se perfiló en uno de los últimos encuentros que tuvo lugar en La Fresneda el pasado jueves 9 y al que asistieron 30 representantes municipales del Matarraña y de localidades vecinas del Bajo Aragón como Valdealgofa y en la que establecieron una estrategia conjunta que plantearon las dos asociaciones, en representación de la sociedad civil y de los sectores económicos de la comarca.

De este modo, Gent del Matarranya, la Asociación de Empresarios y la Plataforma por los Paisajes de Teruel alegarán de forma conjunta. De igual modo, muchos de los ayuntamientos afectados se sumarán a este «paraguas» ofrecido por las tres entidades y que está contando con el asesoramiento de una abogada especializada. «Son 15.000 páginas de proyecto que sin una dedicación exclusiva es imposible leerselos. Hemos establecido un grupo de 16 personas para estudiar el clúster del Matarraña y contamos con la abogada de María Ángeles López. Aún así estamos desbordados», explicó Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma de los Paisajes de Teruel, quien añadió que llevan «6 meses» analizando la información que les ha ido llegando por parte de empresa y ministerio.

Imagen que muestra el hipotético emplazamiento de los 84 aerogeneradores de Green Capital en diez pueblos.

Por su parte otros de los ayuntamientos no han decidido aún si alegarán de forma conjunta o lo harán de forma independiente. En lo que la práctica totalidad de los agentes políticos y sociales están de acuerdo es en el poco tiempo que las administraciones, en este caso el Ministerio , dejan a la hora de poder preparar y presentar las alegaciones. «Hemos acordado establecer un frente común para defender el territorio y evitar una industrialización del medio forestal que luego no se va a traducir en un beneficio para el territorio», explicó Marta Ferrás, presidenta de la Asociación de Empresarios del Matarraña, quien recordó que en los últimos años se ha apostado por un modelo recogido en la Carta de Paisaje. «Tenemos ya una industria desarrollada en base a esos consensos tomados hace más de 20 años. No se puede construir algo para destruir lo ya existente», añadió Ferrás.

A los parques de Green Capital se suman las propuestas de Forestalia en otros municipios como Valjunquera, Mazaleón, Valdealgorfa, Torrecilla de Alcañiz o Belmonte de San José. Muchos alcaldes del Matarraña añadieron a sus quejas el hecho de que todavía no se les haya dado tiempo para decidir cómo gestionar las propuestas de Capital Energy y que tengan ya que pensar en los parques eólicos de Forestalia. En este caso, cabe recordar, se trata en la mayoría de instalaciones más numerosas pero de menor tamaño, con una potencia máxima de 49,5 megavatios. Cabe recordar que todos aquellos proyectos de menos de 50 los tramita directamente el Gobierno de Aragón. Las asociaciones denuncian la «fragmentación». «No solo no nos dan ningún tipo de ayuda si no que la administración nos pone palos en las ruedas. Está siendo un trabajo arduo», explicó Juanjo Pérez, portavoz de Gent del Matarranya. Pérez subrayó que a la hora de presentar las alegaciones hay que pedir cita previa y tan solo se pueden registrar 2 alegaciones por cita.

Rechazo frontal a Céfiro y Argestes

Todo ello mientras las localidades afectadas por los parques Céfiro -con 32 aerogeneradores- y Argestes -con 16- manifestaron su «frontal» rechazo a acoger parques eólicos en sus términos municipales. Se trata de los municipios de Ráfales, Fornoles, La Fresneda y La Portellada. Esta última localidad organizó una consulta popular en la que más de un 70% de los encuestados se pronunció en contra de acoger un parque eólico en su término municipal. Asimismo, varios municipios vecinos como Torre del Compte se mostraron contrarios a estos parques pese a no contar con ningún aerogenerador en su término municipal. En este caso subrayaron el «impacto visual» tanto diurno como nocturno.

En los últimos meses las localidades del Matarraña lucen pancartas en decenas de balcones. J.L.

Consultas populares en Arlo y Paucali

En otros municipios como Valjunquera, Valdeltormo y Mazaleón las sensibilidades son más heterogéneas y en algunas de esas localidades aumenta el respaldo a acoger parques eólicos en sus territorios. De este modo Valjunquera celebrará una consulta popular el próximo 26 de septiembre. El municipio acogerá una charla informativa en el pabellón municipal esta tarde a las 18.00, en este caso, por parte de la compañía Forestalia. Todo ello después de que Valjunquera por los Paisajes organizase sendas jornadas informativas. Dicha plataforma denunció que varios de los aerogeneradores de Capital Energy y de Forestalia estarían ubicados en un yacimiento de la edad del hierro.

Desde el consistorio afirmaron que la consulta no será vinculante en cuanto es el ministerio quien tiene la última palabra. Sin embargo, a pesar de que el resultado sea afirmativo, presentarán alegaciones de igual modo y si es negativo alegarán a la totalidad. «Aunque el municipio se manifieste favorable a los parques, hemos de subrayar que muchos de los aerogeneradores estarían ubicados en sitios y lugares inviables por el impacto visual, sonoro y paisajístico que ello provocaría a nuestra localidad», afirmó Susana Traver, alcaldesa de Valjunquera.

Imagen del parque eólico Tadeas en la provincia de Palencia. C.E.

De igual modo en Valdeltormo, el consistorio ha programado una consulta popular para el próximo 25 de septiembre. En este caso el planteamiento será similar al de la vecina Valjunquera y si el resultado es negativo alegarán a la totalidad. Si es afirmativo alegarán en varios puntos como las líneas de evacuación y como la ubicación de algunas torres que están situadas junto a varios yacimientos íberos. «No es que estemos en contra de las renovables, pero nos parece que esta celeridad y precipitación así como algunas formas de proceder no son las adecuadas», explicó Marta Navarro, alcaldesa de Valdeltormo.

Por su parte en Mazaleón está prevista una consulta cuya fecha será antes del 8 de octubre. En este caso se barajan el mismo 26 de septiembre o el 3 de octubre como fechas posibles. La localidad acogió una charla por parte de la empresa Green Capital Power el martes y otra por parte de Forestalia ayer. «Nos posicionaremos en función de los resultados que arroje la consulta. Por ello queremos informar y que todos conozcan todos los puntos de vista». Sin embargo Martí se mostró muy molesto por la forma que, a su juicio, han procedido las empresas y los plazos de la administración. «Tenemos que dejar claro que estamos muy molestos y no nos gustan las formas con las que las empresas tratan a pequeños ayuntamientos como los nuestros, así como que la administración inicie los trámites de la manera en la que lo ha hecho, sin avisar y en pleno agosto», añadió Martí.

Pese a que, hasta el momento, ningún colectivo ni grupo de vecinos lo han manifestado públicamente, en Mazaleón gana fuerza el respaldo a acoger un parque eólico en su término municipal. Sin embargo desde la localidad reconocieron que sorprendió conocer el trazado de la línea de alta tensión que discurriría por su término municipal. Cabe recordar que, aunque sea el Ministerio quien tramite estos parques, es el Gobierno de Aragón quien facilita los informes de impacto ambiental pertinentes.

El Inaga «favorable» en el Maestrazgo

Todo ello mientras en otras comarcas como el Maestrazgo se continúa a la espera de que el Miteco se pronuncie definitivamente sobre el Clúster Maestrazgo. En este caso los parques, casi todos ellos de la empresa Forestalia, cuentan con el informe del Inaga «favorable en términos generales» y que fue emitido el pasado mes de junio, en contestación al requerimiento del 4 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio.

Comunidades energéticas locales

Simultáneamente el Gobierno de Aragón anunció el miércoles que dará un paso más en el fomento de las comunidades energéticas locales. En este caso se trata de un modelo que, en el caso del Matarraña, contaría con un mayor respaldo al tratarse de instalaciones de mucho más reducido volumen. El propio ejecutivo autonómico reconoció que estas comunidades abren una nueva vía para suministrar energía renovable autóctona y competitiva en territorios despoblados, como las comarcas de la provincia de Teruel.