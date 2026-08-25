Actualizado 13:23

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

25 AGO 2026|

Actualizado 13:23

Torrevelilla exprime sus fiestas hasta la última traca

FOTOGALERÍA. El Alcalde se despidió de su cargo durante la presentación de la reina. José Miguel Sanz tuvo presente a las peñas en su discurso del pregón

Presentación de la reina y sus damas durante las fiestas de Torrevelilla / Ayto. Torrevelilla
Presentación de la reina y sus damas durante las fiestas de Torrevelilla / Ayto. Torrevelilla

Beatriz Lecha25 08 2026

Comentar

De interés

Cultura y OcioFiestas patronales

Torrevelilla terminó sus fiestas en honor a San Joaquín y San Marcos este lunes tras cuatro días repletos de actividades. La presentación de la reina y sus damas tuvo lugar el viernes por la noche. Durante el acto, el alcalde, Carlos Martín, protagonizó uno de los momentos más emocionantes con un discurso muy sentimental en el que se despidió de su cargo. Tampoco se olvidó de nombrar a la reina de este año, su hija, consiguiendo que a más de uno se le escapase una lágrima.

Al día siguiente, el pregón dio inicio a las celebraciones del fin de semana. José Miguel Sanz, el pregonero de estas fiestas, hizo incapié en la buena relación que tiene con todas las peñas y cuadrillas del pueblo durante su discurso. Tras el acto inaugural de las fiestas, los asistentes se llenaron de espuma, gaseosa, champán y cerveza antes de comenzar el recorrido peñero.

Las jotas tampoco faltaron en la programación. El grupo folclórico 'Malandia' reunió a los amantes del canto y el baile tradicional el domingo por la tarde en el pabellón, y permitió acercar esta parte de la cultura aragonesa a las fiestas de Torrevelilla. Otra actividad muy presente fueron los toros de fuego, que se celebraron tres de los cuatro días de festejos, incluyendo una sesión doble el sábado por la noche.

Un año más, uno de los actos más concurridos fue el gran desfile de disfraces mayores. Los participantes vistieron disfraces variados, originales y trabajados, ofreciendo así un recorrido muy animado. Este lunes, último día de las fiestas, se celebraron actividades como los juegos tradicionales, muy esperados por la gente del pueblo, y la discomóvil puso las últimas notas a unas fiestas que finalizaron con la tradicional traca de fiestas. Por supuesto, no se olvidaron de la huevofritada para despedir la semana más importante de los habitantes de Torrevelilla.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La tormenta arrasa 900 hectáreas en Valdealgorfa: «Hay afecciones en almendro y olivo. El agua entró en todas partes»

FOTOGALERÍA. El Ayuntamiento ya ha pedido ayuda para arreglar caminos agrícolas destrozados, y sigue evaluando desperfectos tras dos fuertes tormentas que anegaron parcelas, afectaron a viviendas y dañaron infraestructuras

Comentar

La tormenta arrasa 900 hectáreas en Valdealgorfa: «Hay afecciones en almendro y olivo. El agua entró en todas partes»

Continúa la alerta amarilla durante este lunes en el Bajo Aragón y en la Ribera del Ebro por tormentas

El aviso ha comenzado a las 12.00 y terminará a las 23.59. Las lluvias pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento

Comentar

Continúa la alerta amarilla durante este lunes en el Bajo Aragón y en la Ribera del Ebro por tormentas

Marc Márquez busca en su circuito talismán recortar distancias ante Jorge Martín tras las dudas que dejó en Silverstone

El piloto de Ducati busca revertir la situación y reengancharse al Mundial en un Gran Premio Michelín de Aragón con Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Ai Ogura al frente y...

Comentar

Marc Márquez busca en su circuito talismán recortar distancias ante Jorge Martín tras las dudas que dejó en Silverstone

Nonaspe corona a sus nuevas Nonaspinas en una noche cargada de emoción y tradición

VÍDEOS Y FOTOGALERÍAS. Las cuatro representantes mayores y las tres infantiles toman el relevo de las de 2025 ante una plaza de San Bartolomé llena y arropadas por las jotas...

Comentar

Nonaspe corona a sus nuevas Nonaspinas en una noche cargada de emoción y tradición

Híjar procesiona pensamientos, rogativas y agradecimientos en el Rosario de Cristal

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. Cientos de personas caminan desde el Carmen hasta Santa María la Mayor en la también llamada procesión de los 'farolicos', una de las más especiales del año...

Comentar

Híjar procesiona pensamientos, rogativas y agradecimientos en el Rosario de Cristal

El Museo Etnológico de Nonaspe cataloga la planta baja gracias al Erasmus Rural de Beatrice Giacomazzi

La italiana está estudiando un máster en Turín relacionado con la antropología y estará en la localidad hasta el próximo 31 de agosto

Comentar

El Museo Etnológico de Nonaspe cataloga la planta baja gracias al Erasmus Rural de Beatrice Giacomazzi
Periódico del Bajo Aragón Histórico