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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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03 JUL 2026|

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Tosta de brandada con fresas maceradas y paté de aceitunas del Bajo Aragón

RECETA. Una tapa diferente con sabores indescriptiles

Tosta de brandada con fresas maceradas y paté de aceitunas del Bajo Aragón./ Manuel Barrau
Tosta de brandada con fresas maceradas y paté de aceitunas del Bajo Aragón./ Manuel Barrau

La COMARCA03 07 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • 4 rebanadas de pan brioche
  • 300 g de bacalao desalado (sin piel ni espinas)
  • 2 dientes de ajo
  • 100 ml de aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
  • 50 ml de nata líquida o leche entera (opcional, para suavizar)
  • Pimienta blanca al gusto
  • 150 g de fresas frescas
  • 1 cucharada de salsa teriyaki
  • Unas gotas de vinagre de Módena
  • 1 cucharadita de miel
  • Una pizca de jengibre en polvo o rallado
  • Ralladura de 1/2 lima
  • Una pizca de pimienta blanca
  • Paté de aceitunas negras del Bajo Aragón (en manga pastelera o biberón)

Preparación

  • Lava las fresas, quítales el pedúnculo y córtalas en láminas finas o en daditos pequeños, según tu preferencia.
  • En un bol, mezcla la salsa teriyaki, las gotas de vinagre de Módena, la miel, el jengibre, la ralladura de lima y la pimienta blanca.
  • Añade las fresas al bol, remueve bien para que se impregnen con la mezcla y déjalas macerar a temperatura ambiente mientras preparas el resto de la receta.
  • En una cazuela a fuego bajo, confita los dientes de ajo laminados en el aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón sin que lleguen a dorarse.
  • Añade el bacalao desalado y cocínalo a fuego muy suave durante unos 5 minutos, hasta que empiece a soltar sus jugos (gelatina). Retira del fuego.
  • Tritura el bacalao junto con el aceite y los ajos emulsionando la mezcla. Si lo deseas más cremoso, añade un chorrito de nata o leche tibia y un toque de pimienta blanca hasta obtener una textura homogénea.
  • Introduce la brandada en una manga pastelera, ciérrala bien y sumérgela en un bol con agua y hielo para enfriarla rápidamente y que coja cuerpo.
  • Precalienta el horno a 200 °C con la función de gratinar activada.
  • Coloca las 4 rebanadas de pan brioche en una bandeja de horno.
  • Corta la punta de la manga pastelera con la brandada ya fría y repártela generosamente de forme uniforme sobre cada rebanada de brioche.
  • Introduce la bandeja en el horno durante unos minutos, lo justo para que la brandada se entibie y adquiera un ligero tono dorado por encima.
  • Saca las tostas del horno y colócalas en los platos de servicio.
  • Distribuye las fresas maceradas por encima de la brandada, regando el conjunto con una cucharadita del propio jugo del macerado.
  • Termina el plato decorando con unos puntitos de paté de aceitunas negras del Bajo Aragón bien distribuidos. Sirve de inmediato.

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