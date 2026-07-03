Tosta de brandada con fresas maceradas y paté de aceitunas del Bajo Aragón

Ingredientes
- 4 rebanadas de pan brioche
- 300 g de bacalao desalado (sin piel ni espinas)
- 2 dientes de ajo
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
- 50 ml de nata líquida o leche entera (opcional, para suavizar)
- Pimienta blanca al gusto
- 150 g de fresas frescas
- 1 cucharada de salsa teriyaki
- Unas gotas de vinagre de Módena
- 1 cucharadita de miel
- Una pizca de jengibre en polvo o rallado
- Ralladura de 1/2 lima
- Una pizca de pimienta blanca
- Paté de aceitunas negras del Bajo Aragón (en manga pastelera o biberón)
Preparación
- Lava las fresas, quítales el pedúnculo y córtalas en láminas finas o en daditos pequeños, según tu preferencia.
- En un bol, mezcla la salsa teriyaki, las gotas de vinagre de Módena, la miel, el jengibre, la ralladura de lima y la pimienta blanca.
- Añade las fresas al bol, remueve bien para que se impregnen con la mezcla y déjalas macerar a temperatura ambiente mientras preparas el resto de la receta.
- En una cazuela a fuego bajo, confita los dientes de ajo laminados en el aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón sin que lleguen a dorarse.
- Añade el bacalao desalado y cocínalo a fuego muy suave durante unos 5 minutos, hasta que empiece a soltar sus jugos (gelatina). Retira del fuego.
- Tritura el bacalao junto con el aceite y los ajos emulsionando la mezcla. Si lo deseas más cremoso, añade un chorrito de nata o leche tibia y un toque de pimienta blanca hasta obtener una textura homogénea.
- Introduce la brandada en una manga pastelera, ciérrala bien y sumérgela en un bol con agua y hielo para enfriarla rápidamente y que coja cuerpo.
- Precalienta el horno a 200 °C con la función de gratinar activada.
- Coloca las 4 rebanadas de pan brioche en una bandeja de horno.
- Corta la punta de la manga pastelera con la brandada ya fría y repártela generosamente de forme uniforme sobre cada rebanada de brioche.
- Introduce la bandeja en el horno durante unos minutos, lo justo para que la brandada se entibie y adquiera un ligero tono dorado por encima.
- Saca las tostas del horno y colócalas en los platos de servicio.
- Distribuye las fresas maceradas por encima de la brandada, regando el conjunto con una cucharadita del propio jugo del macerado.
- Termina el plato decorando con unos puntitos de paté de aceitunas negras del Bajo Aragón bien distribuidos. Sirve de inmediato.