La Guardia Civil mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a Eliza Maria T., una joven de 19 años desaparecida desde el pasado domingo 22 de noviembre en las inmediaciones de Mazaleón. La joven se encontraba viajando en un vehículo junto a un familiar cuando se bajó del mismo y no regresó. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a este medio, el cuerpo tuvo conocimiento de la desaparición alrededor de las doce de la noche del domingo, momento en el que se iniciaron las labores de búsqueda. Por el momento, se desconoce la hora exacta en la que se produjo la desaparición. La joven no llevaba consigo ni teléfono móvil ni documentación, lo que dificulta las tareas de localización. Según la información trasladada a este medio, la desaparición se habría producido a unos dos kilómetros del núcleo urbano de la localidad del Matarraña. No obstante, no se dispone de información suficientes sobre las circunstancias del suceso.

Petición de colaboración ciudadana

Según recoge la alerta de desaparición difundida públicamente, Eliza Maria T. mide 1,55 metros y pesa 65 kilos. En el momento de su desaparición vestía una blusa marrón de manga larga, un pantalón tipo legging de color azul con rombos rojos y unas zapatillas deportivas de la marca Adidas de color rosa.

Desde la Guardia Civil inciden en la importancia de dar la máxima difusión posible a la desaparición para facilitar su localización. Cualquier persona que disponga de información que pueda contribuir a encontrar a la joven puede ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o con el servicio de emergencias 112.

Amplio dispositivo de búsqueda

En el operativo desplegado por la Guardia Civil participan patrullas de Seguridad Ciudadana de las compañías de Teruel y Alcañiz, un helicóptero con base en Huesca, efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Huesca, unidades del Servicio Cinológico de Zaragoza y un dron.

Los efectivos trabajan en las inmediaciones de Mazaleón con el objetivo de localizar a la joven. Desde el Ayuntamiento también se está colaborando en la difusión de la desaparición a través de los canales municipales de comunicación, a petición de la propia Guardia Civil.