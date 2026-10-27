Un libro sobre las Guerras Celtíberas y una visita a yacimientos arqueológicos cierran la programación ‘Íberos en Ruta’

El Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón afronta esta semana las dos últimas actividades de su programa ‘Íberos en Ruta 2026’, una iniciativa que durante el mes de octubre ha recorrido distintos enclaves arqueológicos del Bajo Aragón Histórico. La programación llegará este jueves 29 de octubre a Alcañiz con la presentación del libro Guerras Celtíberas, del arqueólogo Francisco Romeo Marugán, y concluirá el sábado 31 en Valdeltormo, con una jornada dedicada a conocer su centro de visitantes y dos de sus principales yacimientos ibéricos.

Las propuestas forman parte de las Jornadas Europeas de Patrimonio y buscan acercar a la ciudadanía la riqueza arqueológica del territorio, especialmente aquellos espacios que habitualmente quedan fuera de los circuitos de visitas más conocidos.

Francisco Romeo presenta su libro sobre las Guerras Celtíberas

La primera cita tendrá lugar este jueves 29 de octubre en Alcañiz a las 19.00 en el Centro Iberos del Bajo Aragón, donde el arqueólogo Francisco Romeo Marugán presentará su publicación Guerras Celtíberas, una obra centrada en los conflictos que enfrentaron a los pueblos celtibéricos con Roma. El encuentro permitirá conocer el contenido del libro y conversar directamente con su autor y llevarse un ejemplar firmado. Al finalizar habrá un punto de venta de Santos Ochoa para adquirir la novela.

La actividad está planteada como una oportunidad para profundizar en este periodo histórico de la mano de un investigador con una amplia trayectoria arqueológica y conocimientos sobre enclaves del territorio como el yacimiento de Azaila.

Vista aérea del yacimiento de Torre Cremada de Valdeltormo./ PATRIMONIO CULTURAL DE ARAGÓN

Visita a Torre Cremada y Tossal Montañés

La última jornada se celebrará el sábado 31 de octubre en Valdeltormo, donde los participantes podrán conocer el centro de visitantes de la localidad y recorrer los yacimientos de Torre Cremada y Tossal Montañés, dos enclaves vinculados al patrimonio ibérico del Matarraña. La visita comenzará a las 10.30. El punto de encuentro será junto a la 'Brasería La Vall' frente a la Cooperativa San Antonio Abad para agrupar los coches. Durante la visita del yacimiento estará presente el arqueólogo Jose Antonio Benavente. A las 12.30 será la visita al Centro de Visitantes.

El centro de visitantes de Valdeltormo está dedicado a la aristocracia y la arquitectura ibérica, con recursos expositivos que permiten comprender las características de las construcciones de este periodo. Entre sus elementos destaca una reconstrucción a escala real de la planta baja de la casa-torre de Tossal Montañés, además de maquetas, una réplica de una estela ibérica y material audiovisual.

Desde la organización se recomienda acudir con calzado cómodo, agua y protección solar. Además, para acceder al yacimiento de Torre Cremada se aconseja utilizar turismos altos, por las características del acceso. Está previsto organizar grupos desde el centro de visitantes de Valdeltormo. Las dos jornadas pondrán el broche final a una programación que comenzó el pasado 3 de octubre en Fabara, con una actividad dedicada al yacimiento del Roquizal del Rullo, y que también ha incluido propuestas educativas en Andorra y un itinerario senderista entre La Guardia, en Alcorisa, y los alfares ibéricos de Mas de Moreno, en Foz Calanda.

La iniciativa también pretende reforzar la conexión entre los distintos yacimientos y centros de visitantes de las cinco comarcas del Bajo Aragón Histórico e integrar su actividad en redes nacionales y europeas de difusión y protección del patrimonio. Tanto la presentación del jueves en Alcañiz como la jornada del sábado en Valdeltormo son gratuitas y no requieren inscripción previa.