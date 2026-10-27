Agricultura destinará 13 millones de euros en ayudas a los seguros agrarios el próximo año

El Gobierno de Aragón ha anunciado este martes que destinará 13 millones de euros a las subvenciones de los seguros agrarios en 2027, frente a los 11,9 millones correspondientes a 2026. Así lo ha informado la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, durante la apertura de una jornada divulgativa organizada por Agroseguro en Zaragoza.

Simón ha explicado que "se trata de la mayor partida del Departamento financiada con fondos propios no cofinanciados, que representa aproximadamente el 70 % de este tipo de fondos de la Dirección General de Desarrollo Rural". Además, ha querido hacer referencia al funcionamiento de las subvenciones autonómicas. "Actualmente se descuentan directamente en el momento de contratar la póliza. De esta forma, los agricultores conocen desde el primer momento el importe que deben abonar por su seguro, sin necesidad de adelantar la cantidad subvencionada", ha detallado.

El seguro agrario en Aragón

La jornada, celebrada en el Hotel Silken Reino de Aragón, ha reunido a unos 60 profesionales de las entidades coaseguradoras y sus redes comerciales, así como representantes vinculados al sector agrario. El encuentro se ha centrado en las novedades de los seguros de cultivos herbáceos extensivos, uva de vino, olivar y frutos secos, producciones de especial importancia para el sector agrario aragonés.

Según los datos facilitados por Agroseguro, el aseguramiento agrario en Aragón alcanzó en 2025 un capital asegurado de 1.745 millones de euros, con una implantación cercana al 80 % en cultivos como los herbáceos y el viñedo.

Colaboración con Agroseguro e incendios

La consejera también ha destacado la colaboración que mantiene el Departamento con Agroseguro, especialmente durante los incendios registrados este verano en Aragón, con el objetivo de facilitar la tramitación de las indemnizaciones a los agricultores afectados.

En relación con estos incendios, Simón ha recordado que este lunes se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de ayudas por valor de 550.000 euros para compensar las pérdidas de pastos en explotaciones ganaderas afectadas. Asimismo, ha indicado que el Departamento trabaja en una próxima convocatoria para atender los daños en infraestructuras agrarias y las pérdidas sufridas por los apicultores afectados por los incendios.

Por último, Simón se ha referido a los seguros pecuarios, cuya implantación en Aragón es desigual según las distintas líneas de aseguramiento. En este sentido, ha trasladado la intención del Departamento de trabajar junto con Agroseguro para mejorar la información que reciben los ganaderos aragoneses sobre las opciones de aseguramiento disponibles.