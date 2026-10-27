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27 OCT 2026|

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Caja Rural de Teruel firma seis convenios para impulsar los productos agroalimentarios de calidad de la provincia

La entidad incorpora por primera vez el acuerdo con la IGP Trufa Negra de Teruel. La formalización de los convenios se produjo durante el congreso de regadíos de Alcañiz

Los seis acuerdos se firmaron durante el Congreso de regadíos celebrado en el teatro de Alcañiz./ Caja Rural
Los seis acuerdos se firmaron durante el Congreso de regadíos celebrado en el teatro de Alcañiz./ Caja Rural

La COMARCA27 10 2026

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Caja Rural de Teruel ha renovado en Alcañiz sus convenios de colaboración con cinco consejos reguladores de productos agroalimentarios de calidad diferenciada y ha incorporado, por primera vez, a la IGP Trufa Negra de Teruel. La firma de los seis acuerdos llevó a cabo en el marco del Congreso de Regadíos 'Agua, Vida y Desarrollo', organizado por la entidad.

La cooperativa de crédito mantiene así su colaboración con los consejos reguladores de la DOP Aceite del Bajo Aragón, la DOP Jamón de Teruel, la DOP Melocotón de Calanda, la IGP Ternasco de Aragón y la IGP Cerdo de Teruel. A través de estos convenios, la entidad respalda las iniciativas destinadas a dar a conocer estos alimentos y reforzar su presencia en los mercados.

La principal novedad de esta renovación es la incorporación de la IGP Trufa Negra de Teruel, con la que Caja Rural ha suscrito su primer acuerdo de colaboración. Esta nueva alianza llega después de la reciente obtención del reconocimiento de calidad diferenciada, que supone un respaldo para el sector trufero turolense y un avance en la protección y promoción de uno de los productos más representativos de la provincia.

Un sector vital para el medio rural

Caja Rural de Teruel mantiene una estrecha vinculación con el sector agroalimentario, al que considera fundamental para la generación de riqueza, la creación de empleo y la fijación de población en el medio rural. Mediante estos acuerdos, la cooperativa de crédito contribuye a respaldar la actividad de los consejos reguladores y a reforzar la proyección de unos productos que ejercen como embajadores de la provincia tanto dentro como fuera de España.

La celebración de las firmas dentro del encuentro entre profesionales del sector permitió visibilizar el trabajo de las figuras de calidad diferenciada en la promoción y valorización de los alimentos turolenses. En el acto participaron Alfredo Caldú, presidente de la DOP Aceite del Bajo Aragón; Ricardo Mosteo, presidente de la DOP Jamón de Teruel e IGP Cerdo de Teruel; Ramón González, presidente de la DOP Melocotón de Calanda; Juan Carlos Brun, presidente de la IGP Ternasco de Aragón; Daniel Brito, presidente de la IGP Trufa Negra de Teruel; y José Cuevas, presidente de Caja Rural de Teruel.

Con la renovación y ampliación de estos acuerdos, la entidad financiera da continuidad a su apoyo al campo, la industria agroalimentaria y las figuras de calidad diferenciada. Se trata de actividades estratégicas para el desarrollo económico y social de la provincia, tanto por su capacidad para generar oportunidades de empleo como por su contribución a la competitividad de las producciones locales y al mantenimiento de la actividad en los municipios rurales.

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