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17 SEP 2026|

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Unizar impulsa su imagen con una campaña ligada a la figura del Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal

La Universidad de Zaragoza ha presentado, este jueves, la iniciativa que lidera el vicerrectorado de Comunicación e Identidad Institucional. Se busca acercar los retos científicos y la historia universitaria con Cajal como nexo de unión

Equipo de gobierno de la Universidad de Zaragoza en la presentación de la campaña 'Cajal X Unizar'./ Unizar
Equipo de gobierno de la Universidad de Zaragoza en la presentación de la campaña 'Cajal X Unizar'./ Unizar

La COMARCA17 09 2026

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EducaciónSociedad

La Universidad de Zaragoza ha presentado, este jueves, una nueva campaña que conecta el legado de Santiago Ramón y Cajal con la investigación, la formación, la innovación y el futuro. Bajo el lema 'Cajal X Unizar', esta iniciativa, liderada por el vicerrectorado de Comunicación e Identidad Institucional, reivindica al referente universal más ilustre de Unizar y convierte su legado científico en un elemento de conexión entre la tradición, el prestigio, la investigación, la formación y el futuro de la institución.

La campaña parte de una idea central, que se ha reflejado en la frase 'Una Universidad de Nobel', y busca emplear la imagen de Cajal como nexo de unión entre la historia universitaria y los retos científicos y tecnológicos del presente y del futuro. Durante los diez días previos a la presentación, se ha difundido un avance o teaser en diferentes canales con ese mensaje para generar expectación y reflexiones diversas sobre lo que significa ser una Universidad de Nobel.

Santiago Ramón y Cajal destaca por haber sido estudiante, profesor de la Universidad de Zaragoza y Premio Nobel de Medicina, en 1906, por sus investigaciones sobre la estructura del sistema nervioso. Sus trabajos fueron decisivos para consolidar la teoría neuronal y transformaron la comprensión científica del sistema nervioso.

Proyección de futuro

Por ello, la rectora, Rosa Bolea, ha destacado que no solo fue una "figura extraordinaria de nuestra historia científica, sino que también forma parte de la propia historia de la Universidad de Zaragoza". "Queremos reconocer ese legado, pero también proyectarlo hacia el futuro, porque su manera de entender la investigación, basada en la curiosidad, la observación, el esfuerzo y la búsqueda de conocimiento, sigue plenamente vigente», ha añadido.

La campaña conecta la figura de Cajal con la trayectoria de una institución universitaria asentada en Aragón desde 1474 y que acumula más de cinco siglos y medio de historia, durante los cuales ha contribuido a la formación, la investigación y la generación de conocimiento.

En este sentido, la Universidad de Zaragoza plantea la iniciativa como un puente entre su memoria histórica y su capacidad actual para afrontar los nuevos desafíos científicos y sociales. La institución se encuentra, además, entre las 500 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái.

Bolea ha señalado que para Unizar, "una Universidad de Nobel no significa vivir únicamente de un reconocimiento del pasado, también significa tener una historia y un legado que nos permiten mirar hacia adelante con ambición". Se espera que la difusión de la imagen de Cajal sirva de inspiración para el estudiantado y para toda la comunidad universitaria, al mismo tiempo que contribuye a proyectar hacia la sociedad y hacia el mundo una Universidad vinculada al conocimiento, la investigación, la formación, el talento y la innovación.

Una imagen contemporánea

Uno de los elementos centrales de la campaña 'Cajal X Unizar' es la reinterpretación contemporánea de la imagen del científico. La comunicación combina la figura de Cajal con una identidad gráfica basada en frases y testimonios extraídos de sus escritos y de sus reflexiones. De esta forma, se combinan contenidos audiovisuales, piezas gráficas y digitales, inclusiones en redes sociales y una estrategia específica de proyección en medios de comunicación.

El objetivo es generar visibilidad, conversación y participación, pero también reforzar la asociación entre la Universidad de Zaragoza y valores como el conocimiento, la investigación, la formación, la excelencia, el talento y la innovación. Visualmente, se ha evitado una representación estática y exclusivamente histórica y se ha propuesto en su lugar una imagen dinámica que conecte con el presente y futuro. Asimismo, la estrategia está dirigida a los diferentes públicos de la Universidad y al conjunto de la sociedad.

ELa campaña también incorpora una dimensión internacional, aprovechando el carácter universal de la figura de Cajal y su capacidad para actuar como embajador de la Universidad de Zaragoza en ámbitos científicos y académicos. En consecuencia, los contenidos se han traducido también al inglés.

En cuanto al vídeo principal de 'Cajal X Unizar', la institución ha señalado que se difundirá próximamente a través de los canales digitales de la Universidad, de las redes sociales y de los medios de comunicación.

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