De Valderrobres a Escocia: Sergio Puyo se estrena en el Scottish Six Days, una de las competiciones más antiguas del trial

Sergio Puyo (1978, Valderrobres) se encuentra esta semana en Escocia para disputar una de las competiciones más antiguas del trial: la Scottish Six Days Trial. La cita comenzó este pasado lunes 4 de mayo y finalizará el sábado 9 en Fort William, en pleno corazón de las Tierras Altas escocesas. El veterano piloto debuta en una de las pruebas más tradicionales y exigentes del mundo del motorsport.

El valderrobrense llevaba años intentando entrar en una lista limitada a 270 pilotos y nunca había sido seleccionado. Con esta prueba, cumplirá uno de sus grandes objetivos. «Dicen que quien no lo ha corrido, no es trialero», asegura.

En diciembre suelen publicarse las listas de inscritos y los pilotos disponen de varios meses para organizar viajes, desplazamientos y entrenamientos. Puyo no fue seleccionado este año y descartó la cita de su calendario, aunque todo cambió hace tres semanas. El piloto recibió un correo electrónico con una plaza libre. Podía participar. «Sin pensarlo me apunté. En tres semanas tuve que gestionarlo todo y fue bastante difícil», explica.

Veinte días para prepararlo todo

«No sabía ni cómo llevar la moto. Tampoco tenía claro el viaje ni el alojamiento. He tenido que organizarlo todo en poco tiempo», explica Puyo. El piloto ha viajado solo y en Escocia se ha reunido con otros participantes españoles. Su mujer viajará el miércoles 6 y le acompañará en los dos últimos días de competición.

118 años de historia

La Scottish Six Days Trial nació en 1908. Es una de las pruebas más antiguas del motociclismo. Se basa en recorridos de larga distancia y resistencia. Los pilotos afrontan hasta 160 kilómetros diarios durante seis jornadas. Puyo recorrerá caminos rocosos y carreteras públicas. Las condiciones serán exigentes, con barro y climatología cambiante. «Es una prueba considerada la más importante a nivel mundial», señala.

Cada jornada incluye cerca de 30 zonas, y el recorrido pone a prueba la técnica, la resistencia y la fiabilidad. «El objetivo es disfrutar y cumplir un sueño. No me marco metas. Quiero terminar la prueba», reconoce el valderrobrense.

Sergio Puyo participando en una prueba / Cedida

El futuro después de Escocia

Con esta participación en la Scottish Six Days Trial, el deportista suma un capítulo especial a su trayectoria, visibilizando el talento del territorio bajoaragonés. Tras esta cita, el piloto continuará con su calendario deportivo. «Seguiré compitiendo en España. Tengo previstas pruebas de resistencia y el Campeonato de Aragón», concreta.

El piloto no podrá participar en Foz Calanda el 9 de mayo por su presencia en Escocia. Su próxima cita será el 30 de mayo en una prueba del Campeonato de España.