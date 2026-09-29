La Diputación de Teruel ha celebrado en Valderrobres la segunda reunión anual del grupo motor del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial 2024-2029, una herramienta con un horizonte de cinco años que busca orientar las actuaciones de desarrollo de la provincia y respaldar la priorización de convocatorias nacionales y europeas vinculadas a las necesidades de la población. La jornada ha servido para analizar los avances alcanzados y recoger propuestas destinadas a mejorar la comunicación, la participación y el impacto de las actuaciones.

La sesión se desarrolló en la sede de la Comarca del Matarraña y reunió a perfiles técnicos vinculados al desarrollo territorial. Entre las personas participantes se encontraban personal técnico de la propia comarca y representantes de entidades como la Asociación de Empresarios del Matarraña y la Cámara de Comercio. Estas reuniones de evaluación se celebran dos veces al año y tienen carácter itinerante. La Diputación pretende de este modo acercar el seguimiento del Plan a distintos puntos de la provincia y facilitar que los agentes implicados conozcan directamente su evolución y puedan trasladar sus propuestas.

El diputado delegado de Desarrollo Territorial de la Diputación de Teruel, Javier Ciprés, participó en la jornada y fue el encargado de cerrarla. Durante su intervención incidió en la necesidad de disponer tanto de recursos como de personas responsables de impulsar los proyectos para que las actuaciones previstas puedan avanzar. Ciprés también animó a mantener una actitud crítica y constructiva durante la aplicación del Plan para poder detectar dificultades, introducir mejoras y continuar avanzando en el trabajo desarrollado desde el área.

Más coordinación, difusión y continuidad de los proyectos

Entre las principales aportaciones recogidas durante el encuentro figura la necesidad de adaptar la información sobre las actuaciones de desarrollo territorial a los diferentes públicos y agentes. Los participantes también señalaron la conveniencia de mejorar la difusión de iniciativas que ya están en marcha y que no siempre llegan suficientemente a sus potenciales destinatarios. Otro de los aspectos planteados fue el refuerzo de la coordinación y el contacto entre proyectos y entidades. El objetivo es facilitar conexiones entre iniciativas y evitar que diferentes recursos o actuaciones terminen duplicándose.

La continuidad de los proyectos una vez terminan los periodos concretos de financiación fue otro de los asuntos destacados. Los asistentes incidieron en la importancia de que las iniciativas puedan mantenerse más allá de las ayudas que permiten inicialmente ponerlas en marcha. También se defendió la necesidad de conservar abiertos los espacios de participación y evaluación, de manera que el Plan pueda incorporar cambios y mejoras conforme avance su implementación y se detecten nuevas necesidades.

Durante la primera parte de la jornada, Laura Gascón, personal técnico de la Oficina de Desarrollo Territorial y Programas Europeos de la Diputación Provincial de Teruel, presentó el marco general del Plan Estratégico y expuso la información disponible sobre su evolución.

El documento contempla un periodo de aplicación de cinco años, entre 2024 y 2029, y su seguimiento no se limita a comprobar el grado de ejecución de las actuaciones previstas. También pretende determinar si las prioridades y necesidades detectadas inicialmente continúan siendo pertinentes y localizar posibles ajustes que deban incorporarse durante su desarrollo.

Tras esta presentación se abrió un espacio de intercambio entre las personas asistentes y posteriormente se realizó una dinámica participativa centrada específicamente en la evaluación y adaptación del Plan. Uno de los bloques de trabajo analizó cómo está llegando a la población y a los diferentes agentes la información relacionada con las actuaciones de desarrollo territorial. Se revisaron los canales que se están utilizando, las carencias detectadas y los contenidos que podrían mejorarse.

Entre las propuestas surgidas en este apartado volvió a aparecer la conveniencia de adaptar los contenidos a los distintos perfiles y públicos, además de incrementar la difusión de iniciativas que ya se desarrollan en el territorio para ampliar su conocimiento.

La segunda parte de la dinámica estuvo orientada a valorar el desarrollo del Plan y formular propuestas vinculadas con la participación, el impacto de las actuaciones y la conexión entre los diferentes agentes. Las aportaciones coincidieron en reforzar la coordinación, facilitar el contacto entre iniciativas y evitar duplicidades entre proyectos y recursos. Del mismo modo, se volvió a señalar la necesidad de prestar especial atención a la continuidad de las actuaciones una vez concluyan sus periodos específicos de financiación.

Con el encuentro celebrado en Valderrobres, la Diputación de Teruel completa las dos reuniones anuales previstas con el grupo motor durante 2026. El seguimiento continuará formando parte de la aplicación del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial con la intención de mantenerlo como una herramienta dinámica, sometida a evaluación y conectada con las necesidades y aportaciones de los agentes del territorio.