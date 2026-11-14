Valmuel tendrá un apartamento destinado al alquiler social en un edificio municipal

La falta de vivienda sigue siendo un tema que marca la actualidad en todo el país, aunque, si se pone la mirada en el mundo rural, la situación no mejora. En Valmuel, barrio pedáneo de Alcañiz, los vecinos propusieron aumentar la oferta de viviendas de alquiler mediante la rehabilitación de un espacio municipal para convertirlo en una vivienda. «En 2025 la asociación de vecinos nos propuso poder tener algo de vivienda para poder alquilar. Desde el Ayuntamiento pensamos que teníamos un edificio disponible y no le dimos más vueltas», asegura Jesús Gan, concejal de Pedanías.

Por ello, van a rehabilitar la primera planta de un edificio municipal junto al Ayuntamiento con una inversión de 51.714,75 euros. Se trata de un apartamento de 50 m² con dos habitaciones, cocina, salón y baño en la plaza del Colono nº2. La idea es atraer a nuevos pobladores y que puedan instalarse en el municipio. «La iniciativa es muy buena porque Valmuel tiene en torno a 158 habitantes, no vamos sobrados de vecinos y la población envejece. Por ello, cualquier actuación que podamos realizar para crear vivienda de alquiler asequible, la haremos», señala Gan.

La rehabilitación se centra únicamente en el interior de la vivienda y no son actuaciones complicadas, según ha detallado el edil. Hay que revestir paredes, hacer divisiones internas, hacer el cuarto de baño, la instalación eléctrica y la instalación de la fontanería. Los trabajos concluirán, previsiblemente, en el mes de enero. Aunque habrá que esperar otros dos meses, aproximadamente, para que la vivienda esté completamente disponible para alquilarla, porque habrá que añadir el mobiliario necesario.

A continuación, se abrirá el proceso administrativo correspondiente para la adjudicación de la vivienda a alguien que lo necesite. «No es un alquiler con el que pretendemos ganar dinero, sino que queremos facilitarle a alguien este derecho y asentar población», asegura Gan.

Además, valora las iniciativas que tienen los vecinos del municipio para mejorar la calidad de vida en Valmuel. «Ellos nos dan ideas y nosotros, con el dinero que vamos disponiendo para pedanías, pues las vamos encajando y respetamos, lógicamente, lo que nos solicitan, siempre y cuando sea razonable. Ellos son los que viven allí y saben lo que se necesita más que nosotros», apunta el concejal de Pedanías.