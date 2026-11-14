Utrillas estrena un nuevo tanatorio tras invertir 600.000 euros de fondos municipales

Utrillas cuenta con un nuevo tanatorio, una infraestructura que entró en funcionamiento hace apenas unos días después de varios años de trabajo y una inversión de alrededor de 600.000 euros procedentes de fondos propios del Ayuntamiento.

El teniente de alcalde de Utrillas, Eduardo Fernández, ha explicado que la actuación se ha financiado con parte del superávit municipal, ya que, según ha señalado, este tipo de equipamientos no cuenta con líneas de subvención específicas. «El que teníamos ya tenía muchos años, estaba obsoleto y muy anticuado, entonces decidimos invertir una cantidad del superávit que teníamos», explica.

Las nuevas instalaciones disponen de dos túmulos, una sala principal con capacidad para 50 personas y un espacio destinado a la celebración de ceremonias de despedida para aquellas familias que prefieran realizar la ceremonia fuera de la iglesia. Además, cuentan con una sala de tanatopraxia, baños y una ducha para los trabajadores, entre otros servicios.

Fernández ha destacado que se trata de un equipamiento «completamente nuevo» y que ofrece todas las prestaciones necesarias. Desde su apertura, el tanatorio ya ha sido utilizado en tres ocasiones.

Las antiguas instalaciones podrían convertirse en apartamentos para médicos

La apertura del nuevo tanatorio también permitirá al Ayuntamiento dar un nuevo uso al edificio anterior, situado debajo del centro de salud. La intención municipal es acondicionarlo para crear apartamentos destinados a los profesionales sanitarios, con el objetivo de facilitar su llegada y mejorar sus condiciones de estancia en Utrillas.

«La idea es hacer apartamentos para los médicos para así poder atraer un poco más a los médicos y darles un bienestar mejor», ha explicado el teniente de alcalde, quien ha señalado que el Consistorio espera conseguir alguna subvención para poder llevar a cabo esta segunda actuación.

La renovación del tanatorio se ha completado, además, con la creación de un parque de grandes dimensiones junto a las nuevas instalaciones, acondicionado para que familiares y acompañantes puedan permanecer al aire libre durante los servicios funerarios.

La respuesta de los vecinos, según Fernández, ha sido muy positiva. «La población lo ha celebrado muchísimo porque la verdad es que está muy bien. Tiene todas las ventajas que no tenía el otro», ha afirmado.