Vecinos y visitantes conocen El Cabo de Andorra a través de las visitas teatralizadas

En Andorra continúan durante el fin de semana las jornadas de Cultura Íbera en el Parque Arqueológico El Cabo, en San Macario. Este sábado se realizaron las primeras visitas teatralizadas a cargo de la Asociación Cultural Sedetanos, desde donde llevan tiempo preparando el fin de semana. En su estreno este año volvieron a llevarse las buenas críticas del público, entre ellos, la de Fabiola Pastor, una alicantina que trabajó como monitora del Taller de Empleo que reconstruyó la Casa del Príncipe. «Se quedó terminada a pesar de que nos cogió el confinamiento de por medio. A mí me quedaba pendiente venir a vivir el ambiente del poblado, y aprovechando que son fiestas en Alicante me he venido», explicó. «Me ha gustado mucho, me quedo encantada con el resultado y por cómo está habilitado para verlo porque la Casa del Príncipe es accesible y desde ahí se puede ver todo el recinto», valoró.

A lo largo del recorrido, los visitantes disfrutaron de las explicaciones de la guía Sofía Ciércoles y las diferentes escenas. Siguiendo los pasos del comerciante y su esclava, fueron descubriendo los oficios de la época, su forma de actuar, de vestir, la distribución de viviendas, así como los rituales. De hecho, la recreación incluye batallas y también un rito funerario y la oportunidad de interactuar con los recreacionistas. «Somos todos voluntarios y lo hacemos porque nos gusta mucho este mundo. Este año hemos incluido algunas variaciones y novedades que habrá que sopesar si se mantienen o se hacen nuevos cambios, veremos», dijo Emilio Gracia, uno de los integrantes de la Asociación Cultural Sedetanos.

Esta visita teatralizada se repetirá este domingo a las 12.00 aunque el acceso será libre desde las 10.00 hasta las 14.00. Con esta sesión dominical se pondrá el broche a unas Jornadas de Cultura Íbera que organizan entre Ayuntamiento y Comarca y que comenzaron ya el jueves con una conferencia que impartió el arqueólogo Antonio Madrigal.