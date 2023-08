Villalba: «Me gusta irme de ruta con mi coche y desconectar conociendo nuevos lugares»

¿Qué es lo más le gusta hacer en su tiempo libre?

Me gusta escaparme para poder desconectar. Cojo mi coche y me voy de ruta unos días. La verdad es que soy un fanático en conocer mundo. He estado por muchos sitios de España y tengo especial devoción por el País Vasco. En los últimos meses he visitado el Pirineo, San Sebastián y Soria.

Imagino que la gastronomía es muy importante a la hora de planear la ruta...

Por supuesto, me gusta comer bien, aunque en todos los sitios de España hay una gran variedad de productos y calidad gastronómica. En muchas ocasiones nos vamos fuera sin apreciar lo que tenemos aquí. Por ejemplo, cerca de la localidad me apasiona el Matarraña o el Priorat.

Y de su pueblo, ¿Cuál es su lugar favorito?

Yo soy labrador y me gusta estar entre la naturaleza, por eso suelo ir mucho el Parque Rabinat. Además, aunque ahora no está en muy buenas condiciones me suelo acercar hasta el campo de fútbol para recordar mis tiempos como jugador. Tenemos sitios muy bonitos y muchas veces nos vamos fuera.

Hablando de fútbol, imagino que su juventud estaría marcada por ese deporte.

La verdad que sí, aunque desgraciadamente me hice muy pronto daño en las rodillas y tuve que dejarlo. También recuerdo mucho los buenos momentos con mis amigos en nuestra peña llamada ‘A mí que me expliques’ (A mí que me explicas). Aunque he de recalcar que en ocasiones aprovechaba la semana de fiestas para irme a desconectar.

¿Por qué decidió entrar en política?

Con 57 años que tengo nunca había estado metido en la política. Yo como cualquier ciudadano iba a votar y además me gustaba estar informado de todos los partidos y sus ideas. Un día fui a un pleno para ver con mis propios ojos lo que acontecía en mi pueblo. Ahí me cambió la visión completamente, ya que observe que estaba el partido socialista y a parte dos concejales de PP que no eran ni del municipio. Lo que más me sorprendió fue que no sabía ni quién eran, ya que pertenecían a una lista fantasma. Eso me hizo pensar en cómo era posible que no hubiera nadie capaz de formar un partido y entrar, aunque fuera en la oposición. Finalmente, me dijeron que había un grupo joven con ideas que quería componer una candidatura y me anime. En definitiva, fui pasando etapas y entre como primero de la lista. Desde mi punto de vista, lo importante es tener ideas para mejorar el pueblo. Yo hubiera estado igual de contento en la oposición como en el equipo de gobierno.

¿Qué es lo que más le preocupa de la sociedad?

Yo creo que lo que más me asusta es el egoísmo de la gente. Todos nos quejamos de cosas sin importancia y no nos damos cuenta de que hay gente en el tercer mundo que no tienen ni para comer. En muchas ocasiones, el único momento del día en el que somos conscientes es cuando leemos una noticia en 15 segundos y al segundo continuamos con nuestras vidas. Es complicado cambiarlo, aunque creo que deberíamos intentarlo, yo el primero.

Y en concreto de su municipio.....