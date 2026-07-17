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17 JUL 2026|

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La Virgen del Carmen recorre las calles de Alcañiz arropada por casi 300 cofrades

Como cada 16 de julio la Cofradía de Alcañiz celebró uno de sus días más especiales. La Virgen salió desde Santa María la Mayor hasta la Iglesia del Carmen

La procesión de este jueves en Alcañiz / Cedida
La procesión de este jueves en Alcañiz / Cedida

Gema Romero17 07 2026

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Alcañiz

Cultura y Ocio

La Virgen del Carmen recorrió las calles de Alcañiz este jueves, como cada 16 de julio, en uno de los días grandes de la cofradía. Casi 300 cofrades procesionaron desde Santa María la Mayor hasta la iglesia del Carmen, donde se leyó el poema ganador del concurso internacional que realiza cada año la hermandad. 

De camino, Carmen y Pilar Mateo, dos jóvenes alcañizanas, le cantaron una jota en su honor desde los balcones de la cafetería Guadalope y el Venecia, una novedad implantada hace unos años que ya se ha convertido en una tradición. Además, como guiño a su condición de virgen marinera, en la procesión participaron niños vestidos de marineros portando remos junto a la peana y los faroles.

María Borruey, presidenta de la cofradía, ha señalado que cada año cuentan con más gente y que van sumando novedades para hacerla más atractiva. Este año la idea era concluir al llegar a la plaza con unos fuegos artificiales, algo que ya se introdujo el año pasado; sin embargo, por prudencia debido a los incendios y las alertas de los últimos días, decidieron no hacerlo.

Certamen de poesía

Cada año, la cofradía organiza el ‘Certamen de Poesía Virgen del Carmen’, coordinado por Jesús, miembro de la junta, en el que participa gente de todo el mundo. Este año recibieron cerca de 100 candidaturas desde España y países como Cuba, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Marruecos, Chile, Portugal, Guatemala y Perú. Aunque el ganador en esta ocasión fue Maximino Soriano Peralta, de Albacete.

Hay tres ganadores; el primero consigue 200 euros en metálico, la invitación a leer el poema el día de la festividad con el alojamiento pagado para esa noche y la asistencia a una merienda tradicional junto a los miembros de la junta y colaboradores de la procesión. Al segundo y tercer puesto se les da un diploma a cada uno. Tras el acto y el canto del himno, la comitiva regresó en procesión a la iglesia mayor.

Una cofradía que crece

Borruey asegura que la del Carmen es una cofradía que crece cada año y ha animado a los vecinos de Alcañiz a participar en ella el próximo año. Asimismo, ha mostrado su deseo de que la restauración de la iglesia del Carmen permita volver a llevar a la Virgen a su templo.

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