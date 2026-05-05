La Fundación Santa María de Albarracín redactará el proyecto para la restauración integral de la Iglesia del Carmen de Alcañiz

La Iglesia del Carmen de Alcañiz podría encontrar una entidad dispuesta a devolverla a la vida tras más de 20 años con las puertas cerradas. El Ayuntamiento y la Fundación Santa María de Albarracín han iniciado las conversaciones para colaborar en las obras de restauración que necesita el templo debido a su deteriorado estado de conservación. El pasado día 30 de abril, ambas instituciones se reunieron para evaluar las necesidades del proyecto.

El siguiente paso será ahora que la Fundación se encargue de la redacción del proyecto de restauración, en el que se reflejarán todas las necesidades de la rehabilitación. Se calcula que, debido a la envergadura del proyecto, las obras podrían necesitar más de cuatro años para completarse. A nivel económico, estimaciones anteriores han situado el coste en unos dos millones de euros, aunque cabe esperar que la cifra se actualice una vez se complete la redacción del proyecto.

Desde el Ayuntamiento celebran el interés de la Fundación, que este año celebra su 30 aniversario y se marca como objetivo para este 2026 ampliar su área de actuación. No es la primera vez que llegan a Alcañiz: la entidad ya se ha encargado de la restauración del cuadro de la Última Cena, que, tras un largo proceso, ahora se puede ver en la capilla de Nuestra Señora de Pueyos de la Iglesia Mayor.

En el primer encuentro participaron el presidente de la Fundación Santa María, José Ángel Biel, y Antonio Jiménez, director de la misma, quienes realizaron una visita a la iglesia acompañados por Miguel Ángel Estevan y Eduardo Orrios, alcalde y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz; José María Fuster, director de Desarrollo Estatutario del Gobierno de Aragón, y Vicente Dobato, miembro de la Cofradía del Carmen, para sellar este inicio de colaboración.

La intención es recuperar la iglesia para su uso religioso, pero también ofrecer un espacio para eventos culturales. Antes de su deterioro, las naves fueron escenario de conciertos por su buena acústica, sumando así un espacio idóneo para la música en Alcañiz.

Un punto de debate entre partidos

El anuncio, que se oficializó este lunes en el pleno ordinario del mes de mayo, cuenta también con el apoyo del concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcañiz, Carlos Andreu, que sostiene que envió al gerente de la Fundación unas fotos del interior del templo para comprobar su interés.

Además, coincide en el tiempo con un momento en el que el debate por la restauración del templo volvía a estar candente. Hace menos de un mes, el PSOE de Alcañiz lamentó que no había ningún tipo de avance en el proceso durante la legislatura. En este sentido, Andreu defendió que, a su llegada al consistorio, había tenido que empezar con el proyecto prácticamente desde cero.

Un ejemplo del barroco bajoaragonés

Este templo se enmarca en el barroco alcañizano y bajoaragonés. Formó parte del antiguo convento de Carmelitas (fundado en 1602), del que también se conserva su claustro —ahora reconvertido en los juzgados—. El edificio se ha ido deteriorando en los últimos años. Sufrió grandes destrozos en la Guerra Civil y posteriormente su tejado quedó dañado por una importante tormenta de granizo en 2003. Su deficiente estado de conservación forzó a que esta iglesia alcañizana quedase cerrada al culto o a cualquier otro uso.

Consta de tres naves: la central, más alta y ancha que las laterales. Está cubierta con bóveda de cañón y presenta una interesante decoración barroca Destaca su portada con dos magníficas columnas salomónicas y su retablo mayor. Su nivel de protección es de Bien Catalogado desde el año 2002.