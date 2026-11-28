¿Quién se ocupa de la cultura agroalimentaria? La pregunta, formulada de forma retórica por el cocinero, profesor, divulgador e impulsor del Premio Darío Vidal Llisterri, Ismael Ferrer, ha resonado con fuerza este sábado por la tarde en la sala Juan Lanuza del Parador de Alcañiz. Ha sido antes de presentar a los cuatro nominados de la sexta edición de este premio, que bien podrían responder a la cuestión tras toda una vida dedicada a la recuperación y conservación de la huerta y su biodiversidad.

El ingeniero agrónomo Carlos Gil (La Almunia de Doña Godina, Zaragoza) ha sido el galardonado con este premio que une la memoria de Alcañiz con la historia del patrimonio agroalimentario. Gil ha estado nominado en ediciones anteriores y, por fin, ha recibido el reconocimiento que, tal y como ha destacado la presentadora del acto y directora del Grupo de Comunicación La Comarca, «ya era merecido». El busto de Vidal, esculpido por uno de sus hijos, Rubén, y entregado por el alcalde, Miguel Ángel Estevan, ha servido para reconocer los más de 40 años de trabajo de localización, recuperación y cultivo de variedades antiguas de frutales y hortalizas amenazadas de desaparición, así como la creación en 2015 del proyecto La Huerta del Lugar.

No obstante, los reconocimientos no han terminado ahí. Por su gran aportación también a la defensa de este patrimonio, los hortelanos Celsa Pañart (El Pueyo de Araguás, Huesca) y Jesús Causapé (Torres de Berrellén, Zaragoza) han sido distinguidos con sendas menciones honoríficas a título póstumo. Sus familiares han sido los encargados de recogerlas de manos de los concejales Eduardo Orrios y Carlos Andreu, respectivamente.

Dedicación y pasión por la huerta

Pañart ha sido calificada como "una de las grandes hortelanas", en palabras de Ismael Ferrer, y de las pocas agricultoras que han conseguido, por ejemplo, cultivar tres variedades de judías en un mismo surco. "Era algo sorprendente y nada habitual", ha añadido el director del premio. La hazaña de Causapé se centró en los melones y en devolver a su localidad la identidad que casi había perdido. "Torres de Berrellén era el pueblo de los melones. Estaban casi desaparecidos, pero ahora incluso se están comercializando", ha explicado también Ferrer.

El cuarto nominado ha sido Faustino Torres Pelegrín (Barbastro, Huesca), hijo de una familia de hortelanos que falleció recientemente. Desde los ocho años acompañaba a sus padres al mercado de Barbastro, donde vendían las hortalizas que cultivaban. Aunque ejerció también el oficio de pintor, mantuvo durante toda su vida la actividad agrícola junto a su hermano Joaquín. Ferrer ha recordado que Torres siempre señalaba que el problema de la sociedad es que "no le da valor al alimento".

No han faltado las palabras de agradecimiento ni, por supuesto, el recuerdo de la figura que puso el foco en el patrimonio agroalimentario. Susana Vidal, hija de Darío, ha sido la encargada este año de dedicar unas palabras al público en representación de su familia: «Cuando encontraba algo digno de atención y de rescatarse, mi padre ahí iba y rompía una lanza». «Era un gran entusiasta», ha recordado emocionada./ga

Vidal fue periodista, escritor, investigador y gastrónomo alcañizano, aunque, sobre todo, se le recuerda por ser un gran conversador con mucho humor. «Es como nos gusta recordarlo a quienes le conocimos de cerca», ha compartido la presentadora. El de la Ciudad de la Concordia dedicó buena parte de su trayectoria a reivindicar la cocina tradicional como expresión de la identidad cultural de los pueblos e inspiró a otros para continuar su legado. Tanto es así que el propio Ismael Ferrer recorrió el mismo camino con la misión de crear un recetario con las cerca de 400 recetas que llegó a recopilar Vidal y que lleva por nombre 'El arte de la cocina aragonesa'.

El alcalde también ha hecho referencia en este premio, en el que colabora el Ayuntamiento, a las recetas: "Un territorio que pierde sus raíces, pierde parte de lo que es. (...) Conservar una receta no es solo mantener algo del pasado, es proteger nuestra identidad".

Una mirada al "Ecocidio"

El cierre de la tarde ha estado a cargo del doctor, ingeniero agrónomo, genetista y humanista José Esquinas, además de autor del libro 'Rumbo al Ecocidio: Cómo frenar la amenaza a nuestra supervivencia', en colaboración con la periodista Mónica García Prieto. En una entrevista con Eva Defior, Esquinas ha ahondado en el impacto que provoca en el medioambiente y la economía la agroindustria, la falta de sensibilización en torno a la cultura del alimento y el peso de las acciones individuales para revertir la que ha denominado "una crisis de valores, ética y responsabilidad con las generaciones venideras".

El experto manchego, con un pin de Don Quijote de la Mancha en su solapa de la americana, no solo ha mostrado cómo es posible luchar contra molinos de viento, sino que también ha recordado, en palabras de Unamuno, que "cuando cinco personas creen en una Utopía, ésta se convierte en una realidad".