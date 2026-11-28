Tiene ese toque hipnótico. Un algo que explica que empezara a hacer fotos siendo un niño. «Empecé por instinto», dice. Así tomó sus primeras instantáneas Jorge Ponz Membrado (Alcañiz, 1998) y con 12 años pidió en casa una cámara. Siguió su instinto con un Bachillerato de Artes y un grado superior de Fotografía entre Huesca y Ávila. Y de regreso en Alcañiz, hizo de su entorno el mejor de los escenarios para sesiones de moda o costumbristas.

Costumbrismo y naturalidad. / Jorge Ponz

«Estar en Alcañiz es importante para mí», dice con seriedad. «No sé qué pasará en un futuro, pero ahora es donde quiero estar, me siento a gusto y creo que desde aquí puedo desarrollar proyectos que siempre he imaginado», opina. Y así es. El instinto no le falla. Va desarrollando trabajos para marcas en Alcañiz y fuera en la ciudad, y también va dando forma a sus proyectos personales. Han posado para él unos cuantos amigos, pero también cada vez más personas que quieren ese reportaje de familia. Y son especiales, son a la manera de Ponz, a quien le gusta retratar lo natural.

«Intento que se diferencien, me gusta capturar momentos, etapas de la vida. Si ese día en casa por ejemplo hay un biberón en el cambiador, déjalo. Quiero que al verlas vuelvas a esa etapa vital», explica. Él dirige, pero muchas veces está sin estar. «Como un paparazzi», sonríe.

Algunas fotos de la sesión con su abuelo de 96 años en Alcañiz. / Jorge Ponz

Así consigue un estilo de línea editorial que eleva a cualquier común de los mortales a estrella de revista. Y eso, ¿a quién no le gusta? Hay que dejarse llevar y esta idea va calando. Mientras, va trabajando en varias encomiendas como buen autónomo. «Ese fue un gran paso», resopla con sorna. Y es que lo dio a las bravas, con una llamada al gestor. «Le doy mil vueltas a todo, y tras meses madurando cómo quería encauzar mi idea, no di forma a nada. Llamé para que me diera de alta y ya no había vuelta atrás», relata. Hasta entonces fue compaginando fotografía con un trabajo en Alcañiz al que accedió tras cursar un grado superior de Gráfica Publicitaria en Zaragoza, y un curso de diseño web. El trabajo no se ajustaba del todo «a lo suyo», pero le dio experiencia y ahorros.

Fotografías para Pawl, ropa ciclista desde Alcañiz en un trabajo con Thesseo; y sesión de moda en un escenario rural. / J. Ponz

«El primer año por mi cuenta me llevé palos por todos lados, pero iba mentalizado y tenía colchón económico. Quería que el dinero fuera importante pero no el centro para tener cierta libertad», reflexiona. El camino artístico puede llegar a ser traicionero si se hace caso al síndrome del impostor siempre presente. Por eso da gracias de haber cruzado su camino con dos personas que considera sus mentoras: Thais Varela y Alberto Andrés. A la primera la buscó, y el segundo lo buscó a él. «Invertí en una mentoría con un ciclo creativo con Thais Varela, que es una artista increíble y me ha ayudado muchísimo. Ve en ti cosas que a lo mejor tú también ves pero no te permites escuchar», relata. Entre otras cosas, le hizo ver lo positivo de «haber tocado tantos palos» como virtud que lo sitúa en fotógrafo multidisciplinar.

De su mano preparó la exigente candidatura para Stocksy, una agencia de Canadá que surte de imágenes de recurso a conocidas empresas internacionales punteras. Fue admitido y es uno de los 1.800 fotógrafos elegidos de todo el mundo. Y ya ha vendido unas cuantas a clientes premium. «Fue importante porque a los artistas nos cuesta validar nuestro trabajo. Que unos editores en Canadá lo valoren es un subidón», sonríe. Es una de esas posibilidades que imaginaba hacer trabajando desde Alcañiz», dice.

Detrás del escenario con Marlena en el Festival Aragón Sonoro de Alcañiz; y con Zahara en concierto en el 21 Festival en Huesca. Trabajo con Thesseo. / Jorge Ponz

Muchas de las que envía tienen este entorno rural como escenario. Emplea digital y también se apoya en lo analógico, y cuida la narrativa. «No me dice nada una foto bonita, yo quiero un conjunto que tenga fuerza», dice. Ahí empezó a entender los procesos creativos de otra forma y dar importancia a la producción. Por eso sus sesiones llevan tiempo y tienen su valor.

De todo esto y más va aprendiendo junto a Alberto Andrés, quien le contactó por Instagram a raíz de unas fotos. Le abrió las puertas de Thesseo Estudio Creativo en Alcañiz y colaboran cuando un proyecto precisa de vídeo y foto. «Es una suerte y le estoy muy agradecido. Además de todos los trabajos, se trata de sentirte acompañado y comprendido», revela.

Ponz no olvida que «movimiento llama a movimiento», una frase de Alberto, y va encajando proyectos personales, con trabajos para particulares, empresas y la agencia canadiense. También con marcas y moda, con algunas incluso de forma habitual, y suma y sigue incluso algunas bodas para el próximo año. «Parece que están empezando a llegar esas cosas que pensaba que podrían llegar y que parecían imposibles desde un pueblo. Estoy con muchas ganas y siento que despego poco a poco», sonríe.