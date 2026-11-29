Andorra ha vuelto a rendir tributo a quienes dedicaron buena parte de su vida a la minería. El Museo Minero de la localidad ha acogido este domingo el tradicional homenaje a los mineros que han cumplido 73 o más años durante 2026, y que está organizado por la Asociación Cultural Pozo de San Juan en el marco de la programación de Santa Bárbara. Un total de 19 antiguos trabajadores, la cifra más elevada hasta la fecha, han recibido el reconocimiento de sus compañeros, familiares y vecinos en una jornada marcada por los recuerdos y el orgullo de pertenecer a una generación que contribuyó a construir la identidad minera de la comarca.

La cita ha contado este año con una particularidad, ya que, según la organización, por primera vez se ha homenajeado a una mujer. Se trata de Natividad Sánchez Martín, de 78 años, que durante más de dos décadas ejerció como ayudante técnico sanitario (ATS) al servicio de los trabajadores de las explotaciones mineras.

Bartolomé Aglio en el parlamento inicial del acto / Jesús Burgos

“Este año tenemos 19 mineros, de momento es el récord”, ha destacado Bartolomé Aglio Villar, vicepresidente de la Asociación Cultural Pozo de San Juan, quien ha explicado que los preparativos del encuentro comenzaron hace cerca de tres meses. Entre 200 y 250 personas han pasado durante una mañana que ha incluido actuaciones musicales, bailes, una ofrenda floral y un aperitivo.

El vicepresidente ha avanzado que la cifra de homenajeados podría volver a superarse el próximo año, cuando estima que podrían alcanzar los 25 antiguos trabajadores.

Una vida dedicada a cuidar de los mineros

Natividad Sánchez llegó a Andorra alrededor de 1978, coincidiendo con la construcción de la central térmica y el refuerzo de los servicios sanitarios de la empresa. Su labor abarcó tanto la atención en los botiquines de las minas como en el conocido popularmente como 'hospitalillo', además de prestar servicio en las centrales de Andorra y Escatrón.

“Atendíamos las urgencias pequeñas allí, las medianas se subían al hospital y las grandes iban a Zaragoza”, ha recordado Sánchez, quien también ejerció durante varios años como rehabilitadora. La homenajeada recuerda que, cuando comenzó a trabajar, la empresa contaba con unos 3.000 obreros y que la actividad minera daba empleo a vecinos de numerosos municipios del entorno.

Natividad Sánchez junto a la presidenta de la comarca de Andorra Sierra-Los Arcos / Jesús Burgos

Aunque podía haber recibido el reconocimiento varios años atrás, ha decidido participar en esta edición coincidiendo con el homenaje a Eduardo Sauras Alquezar, antiguo compañero del servicio de ambulancias, que trabajó durante 26 años en los botiquines de las minas. “A las entradas y a las salidas de los relevos hacíamos las curas pertinentes y, si había un accidente, teníamos que movernos para curarlos o llevarlos al hospital”, ha explicado Sauras.

Pese a ser una de las protagonistas de la jornada, Sánchez ha querido ceder el protagonismo a sus antiguos compañeros. “Los importantes son los mineros. Los conozco a todos por los reconocimientos y por el hospital”, ha señalado.

Los 19 mineros homenajeados

Pedro Ramón Guillén Guillén, Manuel Paricio Navarro, Juan Miguel Funes Morales, Salomón Amador Requena, José Muñoz Velasco, Macario Ciércoles Galve, Andrés Ruiz Escartín, Rafael García Castillo, Juan Orozco Cruces, Pascual Quílez Bielsa, Antonio Triguero Díaz, Miguel Eugenio Valero Alquezar, Pedro Pastor Montañés, Manuel Arturo Verde Pes, Mariano Néstor Castillo Pérez, Rafael Galindo González, Eduardo Sauras Alquezar, Natividad Sánchez Martín y Francisco Vázquez Flores han sido los 19 homenajeados de esta edición, con edades comprendidas entre los 73 y los 84 años.

Todos los homenajeados durante la jornada de este domingo en Andorra / Jesús Burgos

La presidenta de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Naiara Loras Minguillón, ha trasladado su felicitación a todos los homenajeados y ha agradecido la labor que desempeñan los integrantes de la asociación durante todo el año para mantener vivo el patrimonio minero.

El homenaje ha coincidido con las jornadas de puertas abiertas del Museo Minero de Andorra-Sierra de Arcos (MWINAS), dentro de una programación que culminará el próximo viernes 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara, con los tradicionales actos religiosos y festivos organizados por la cofradía.

Parte de las actuaciones realizadas durante el acto / Jesús Burgos

Música en directo en el Museo Minero de Andorra / Jesús Burgos

Jotas y bailes para animar el homenaje a los mineros / Jesús Burgos