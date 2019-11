Cómo vivir sin plásticos en ‘Una vuelta al sol’

“Este proyecto nació por amor, por amor hacia mi familia y hacia el planeta”. Así de sincera y contundente se muestra Reyes Vidal, responsable de ‘Una vuelta al sol’. Una mujer que un buen día decidió que quería vivir sin plásticos y demostrar al mundo que no se trata del reto titánico que podría parecer. “Está de moda el usar y tirar, esto no me gusta y compro otro. Quería cambiar eso en mi vida”, explica con una enorme sonrisa.

No obstante, aunque la idea de una vida completamente alejada del plástico parece una utopía, todos podemos hacer algo para acercarnos a ese ideal. “Hago lo que puedo con dos niños pequeños, aunque ellos están muy concienciados. Vamos inculcándoles valores como el reciclaje”, explica entre risas.

¿Por qué decidiste dar el paso? Mi hijo pequeño al nacer tenía muchos problemas respiratorios y de piel. Después de muchas visitas al médico, llegaron a la conclusión de que tenía una especie de alergia ambiental. Me daba cuenta de que dependiendo qué detergentes usaba su piel estaba más delicada y empecé a cambiar por ahí. Ese fue uno de los factores. En casa ya reciclábamos, pero empezamos a cambiar cosas.

¿Cuáles fueron esos otros factores? Un día estaba tomando café sola en casa y observé nuestros cubos de basura. Me di cuenta entonces de que el amarillo era el más voluminoso. Entonces ahí dije: algo estamos haciendo mal.



A partir de este punto Reyes comenzó a mirar con otros ojos los productos que compraba, fijándose en cuestiones que hasta el momento sí le habían preocupado, pero que ahora conformaban su estilo de vida. “No hay nada mejor que observar tu basura. Así te das cuenta del tipo de consumidor que eres y qué puedes cambiar en tu vida”, asegura.

El cambio fue gradual, empezando por pequeñas cosas, como sustituir los bastoncillos para los oídos por unos de bambú, las botellas de agua del súper por botellas isotérmicas de acero inoxidable, empezó a usar bolsas de tela o productos de cosmética natural. Todo ello para, a base de humildad y desde su posición, tratar de reducir la gran huella de basura que los seres humanos dejan en este mundo.

“¡Hemos llegado a tener 0 bolsas de plástico en casa!”, dice levantando la voz como quien alza un trofeo. Y sin duda es un triunfo que deja entrever una verdadera preocupación. “Tampoco tenemos cepillos de dientes… ¡De plástico quiero decir!”, añade entre risas tras el fugaz olvido de ese importante matiz. Quizá el objetivo de ‘Una vuelta al sol’ sea ese, no privar, sino ofrecer alternativas a productos de uso diario que sean más respetuosas con el mundo que nos rodea.

“ Tampoco tenemos cepillos de dientes… ¡De plástico quiero decir!”

Nacida en Bujaraloz, Reyes se trasladó hace varios años a Caspe, donde vive con su familia y prácticamente en sus ratos libres -trabaja en una Clínica Dental- regenta la tienda online cero residuos ‘Una vuelta al sol’. Pero resumir este proyecto como una tienda online sería injusto, puesto que supone una auténtica ventana al ecologismo, y en definitiva al mundo de Reyes, que aunque a veces habla en plural, es la única responsable del proyecto.

¿Qué tipo de productos podemos encontrar en ‘Una vuelta al sol’? Productos, artesanales, duraderos, sostenibles y reciclables. La web es un pequeño recorrido por la casa, puedes encontrar todas las alternativas que he probado y que me han gustado. Mis esenciales sería la botella de acero inoxidable y también el acondicionador sólido, no lo cambio por nada, ja, ja.

Pero… ¿suponen estos productos una ventaja económica? Sí, un rotundo sí, mayúsculo. Aunque pueden ser algo más caros, son reutilizables. Muchas veces digo que estos productos o los pierdes o los renuevas porque te cansas de ellos, pero tienen una larga vida.



Transmitido de una manera muy cercana, Reyes explica además en el blog de ‘Una vuelta al sol’ los usos de todos los productos que pueden encontrarse en esta tienda, cómo hacerse, no solo con ellos, sino a ellos, para lograr ser más sostenibles. “Hay que reutilizar, rechazar lo que no necesitamos y reciclar. Muchas erres”, comenta alegre Reyes, casi sin reparar en que su propio nombre también comienza por la famosa letra.

Ecofriendly sin renunciar a la comodidad

En ‘Una vuelta al sol’ podemos encontrar infinidad de productos para pasarnos al lado ‘ecofriendly’, sin renunciar a la comodidad. Son además una fantástica idea de regalo, para tratar de introducir en este mundo sostenible a familiares y amigos y demostrarles que sí, una forma diferente de consumir es posible, y más sencilla de lo que pensamos. Reyes lo pone fácil y además de hacer envíos a domicilio, tiene dos puntos de recogida en el territorio: uno en Caspe y otro en Alcañiz, haciendo que así podamos ahorrarnos los gastos de envío.

Pero por si a esta historia le faltaba algo, algunos de sus productos también tienen un fin solidario, algo que a Reyes “le toca la patata”. “Ya que estábamos en esta locura, ¿por qué no buscar un fondo detrás? Tenemos nuestras ‘Bolsetas’ que vienen de Barcelona. Son bolsas para la fruta que son cosidas por familias en riesgo de exclusión social ” .

“Eso por un lado, por otro tenemos nuestros porta-snacks, que están elaborados por chicos y chicas con síndrome de Down”, explica emocionada. Reyes habla de poder dar “oportunidades” a través de la colaboración con entidades que persiguen lo mismo que su proyecto: hacer de este mundo un lugar mejor.