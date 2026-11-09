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09 NOV 2026|

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Vox defiende en Calanda la «prioridad nacional» a la hora de contratar trabajadores para los campos bajoaragoneses

El candidato del partido al Congreso por la provincia de Teruel, Daniel Alda, explica en una mesa informativa las principales medidas a defender de cara a las próximas elecciones

El candidato de VOX al Congreso por la provincia de Teruel, Daniel Alda, este lunes en Calanda junto a diferentes miembros de Vox / C. O.
El candidato de VOX al Congreso por la provincia de Teruel, Daniel Alda, este lunes en Calanda junto a diferentes miembros de Vox / C. O.

La COMARCA09 11 2026

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Calanda

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El candidato de VOX al Congreso por la provincia de Teruel, Daniel Alda, ha defendido este lunes en Calanda la "prioridad nacional" a la hora de contratar trabajadores para los campos bajoaragoneses. En una mesa informativa, Alda ha explicado que los agricultores se están enfrentando a "limitaciones" para contratar a trabajadores españoles y que por ello "les resulta más económico optar por personas de otras procedencias". Frente a esta situación, Vox propone una "desregulación" que acabe con la carga burocrática y permita priorizar la contratación de personas autóctonas.

El candidato de Vox ha incidido en que de esta manera "nuestra gente no se verá obligada a emigrar". "Las condiciones salariales son lamentables desde hace 8 años, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno", ha afirmado. Además, ha recalcado entre sus prioridades el proceso de "remigración", todo ello mientras a su vez ha remarcado que "el 25% de la población de Calanda es de origen extranjero". “Aunque Calanda sea una localidad que no pierde población en términos globales, sí se está produciendo un fenómeno de sustitución demográfica”, ha añadido.

En consecuencia, ha defendido las políticas de “prioridad nacional en las ayudas sociales y en vivienda” para que “los jóvenes de Calanda, del Bajo Aragón o de la provincia de Teruel tengan aquí oportunidades, empleo, puedan formar una familia y no se vean obligados a emigrar a Zaragoza, Madrid u otras ciudades europeas”. Junto a él han estado presentes otros representantes de Vox, como los diputados autonómicos Aroha Rochela y Carlos Andreu.

Entre otras cuestiones, el candidato también ha lamentado este lunes las palabras del candidato del PP por Teruel, Alberto Herrero, quien en la Intermunicipal del Partido Popular celebrada el domingo en Cella acusó al candidato de VOX de “mentir” en cuanto a su vinculación con el Bajo Aragón. “Nos apena que haya aprovechado para atacarme con mentiras, en un estrategia de descrédito personal propia de partidos como utilizaba Batasuna en Vascongadas o la CUP en Cataluña”, ha explicado Alda, quien cuenta con familia paterna en el Bajo Aragón “desde que tengo uso de razón y seguiré viniendo todos los veranos, navidades y Semana Santa aunque les pese a algunas personas como a Alberto Herrero”.

Alda ha manifestado que “VOX no se va a desviar del camino”, porque “nuestro mensaje busca atacar frontalmente a Pedro Sánchez para sacarlo de la Moncloa el próximo 29 de noviembre”. Es por ello que “no nos vamos a desdibujar, ni vamos a entrar en el ataque ni en la confrontación personal con nadie del Partido Popular porque estamos centramos en lo importante, en el futuro de España y en aplicar el sentido común”.

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