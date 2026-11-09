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09 NOV 2026|

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María Jesús Lorente afronta su segunda legislatura al frente de CEPYME Aragón: «El diálogo social es uno de los grandes intangibles de Aragón»

La presidenta ha recordado la necesidad de que las grandes inversiones lleguen también a las pequeñas empresas. Los retos para el periodo son atraer talento a la comunidad y mejorar la productividad

Foto de familia del nombramiento de María Jesús Lorente en Zaragoza./ DGA
Foto de familia del nombramiento de María Jesús Lorente en Zaragoza./ DGA

La COMARCA09 11 2026

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ActualidadEconomía

María Jesús Lorente Ozcáriz ha iniciado este lunes su segundo mandato como presidenta de CEPYME Aragón para el periodo 2026–2030. En su discurso de proclamación ha defendido que las pymes aragonesas puedan incorporarse a las cadenas de valor de las grandes inversiones anunciadas en la comunidad, que la innovación llegue a las microempresas y que el crecimiento se traduzca en empleo de calidad en las tres provincias.

«El diálogo social es uno de los grandes intangibles de Aragón», ha afirmado Lorente, quien lo ha definido como «un patrimonio colectivo que no aparece en los balances económicos, pero que genera confianza, estabilidad y paz social». La presidenta ha reivindicado que la voz de las pequeñas empresas esté presente en las decisiones que afectan a su futuro y ha defendido un diálogo que «permita discrepar sin romper los puentes».

«Defender a las pequeñas empresas es defender Aragón», ha señalado Lorente al destacar el papel de las pymes y los autónomos en la creación de empleo y el mantenimiento de servicios en el medio rural. Entre las prioridades del nuevo mandato, ha señalado la necesidad de conectar mejor la formación con las empresas, facilitar la digitalización y acompañar el relevo generacional. También se ha comprometido a reforzar la colaboración empresarial entre Zaragoza, Huesca y Teruel.

En declaraciones a los medios antes del acto, la presidenta de CEPYME España, Ángela de Miguel, ha advertido de que la huelga general convocada para el 11 de noviembre puede causar «un perjuicio serio económico» a las pymes y los autónomos. De Miguel ha señalado que las pequeñas empresas también sufren las dificultades de acceso a la vivienda y carecen de capacidad para resolverlas por sí solas. Ha explicado que una jornada de menor actividad puede reducir sus ingresos mientras los gastos se mantienen.

Lorente ha defendido la unidad de acción entre las organizaciones empresariales para seguir colaborando. «Las organizaciones empresariales somos más fuertes cuando sabemos escucharnos, respetarnos y trabajar juntas por objetivos compartidos», ha afirmado. La presidenta ha señalado que, desde sus distintas trayectorias y responsabilidades, las organizaciones comparten el objetivo de defender a las empresas y contribuir al desarrollo de Aragón. Para Lorente, esa tarea exige actuar con responsabilidad y mantener la voluntad de alcanzar acuerdos.

Atraer talento y mejorar la productividad

La presidenta de CEPYME Aragón ha defendido una mayor conexión entre la formación y las necesidades de las empresas, así como la importancia de ofrecer proyectos profesionales atractivos, condiciones competitivas y acceso a la vivienda para que los jóvenes puedan desarrollar su futuro en Aragón. También ha destacado la necesidad de que la digitalización y la inteligencia artificial estén al alcance de las empresas con menos recursos.

Lorente ha situado el relevo generacional entre las prioridades del nuevo mandato y ha defendido que se acompañe a las empresas viables que necesitan asegurar su continuidad, para preservar el empleo y la experiencia acumulada. Asimismo, ha reclamado menos trámites y mayor seguridad jurídica para que las pymes puedan dedicar más tiempo a su actividad y dispongan de mejores condiciones para invertir, competir, crecer y contratar.

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