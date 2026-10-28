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28 OCT 2026|

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German Sanz será el único candidato de Vox al Senado en la provincia de Zaragoza

El partido cumple con su pacto con el PP y solo presenta un candidato en la circunscripción. En Teruel la lista se compone de Bárbara Alastuey, Joaquín Buj y Verónica Luz

Germán Sanz es el único concejal de Vox en Caspe./ P.S.
Germán Sanz es el único concejal de Vox en Caspe./ P.S.

La COMARCA28 10 2026

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Elecciones 29-N

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El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Caspe, Germán Sanz, será el único candidato de Vox al Senado en la provincia de Zaragoza. El partido cumple, así con su acuerdo con el Partido Popular y solo contará con un nombre en su papeleta. Sanz es trabajador autónomo desde 2006 y desarrolla su actividad profesional en el sector agroganadero en Caspe, circunstancia qu, segín el partido «le ha permitido conocer de primera mano la realidad y los retos del sector primario». Afiliado a VOX desde 2019. A lo largo de su trayectoria política, ha ejercido como coordinador local y comarcal en la zona electoral de Caspe, con responsabilidad sobre diez municipios, y ha colaborado con VOX Zaragoza en materia de medio rural y medio ambiente.

Actualmente, es concejal del Ayuntamiento de Caspe y consejero comarcal de Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca del Bajo Aragón-Caspe. Ha participado en distintas entidades y organizaciones. Fue directivo en la Junta Local de Ganaderos de Caspe durante cinco años y fue vicepresidente de la Comunidad de Regantes Compromiso del Ebro. Actualmente, es miembro del Consejo Rector de la Cooperativa Ganadera de Caspe.

Cabe recordar que esta misma semana y tras una discreta negociación, PP y VOX alcanzaron un acuerdo similar al que PSOE y Frente Amplio alcanazaron en el Senado. Así, en la Cámara Alta, Vox no presentará candidatura propia en 14 territorios: Cádiz, Valencia, Castellón, y en cada una de las islas de Canarias y Baleares, que en el Senado tienen su propia circunscripción. En estas, las listas del Partido Popular contarán con un candidato independiente a propuesta de Vox "en la segunda o tercera posición". Además, presentará un solo candidato al Senado en otras 14 provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén.

Por su parte, el PP accedió a no presentar cadidatura en tres circunscripciones: Guipúzcoa, donde el partido lleva 26 años sin lograr un solo senador, y Tarragona y Girona, donde el PP nunca ha obtenido representación. Ambos partidos sostienen que el acuerdo es «lo mejor para España» y que el objetido es poder mantener la mayoría de derecha en la Cámara Alta frente a la "izquierda radical" tras las elecciones generales.

Candidatos en Teruel

El partido ha dado a conocer este miércoles los rostros que concurrirán al Senado en las elecciones del próximo 29 de noviembre. La circunscripción de Teruel, al contrario que el resto de Aragón si que presentará tres candidatos. En este caso, el liderazgo de la candidatura recae en Bárbara Alastuey. La candidata es licenciada en Medicina y Cirugía y trabaja en una consulta médica en Teruel. Es miembro fundador de la Sociedad Aragonesa de Endocrinología, Nutrición y Diabetes y ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con la diabetes tipo 2.

Alastuey estará acompalada de Joaquín Buj , quien desde 1999 trabaja en la empresa Centelles y Buj SL, dedicada al comercio de jamones, paletas, embutidos ibéricos y serranos. Finalmente, la última posición la ocuapa Verónica Luz, concejal del Ayuntamiento de Teruel. Luz es técnico superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y técnico superior en Educación Infantil. Desde 2008 trabaja en un hotel, en el cual ejerce como directora desde el año 2019.

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