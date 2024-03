1.000 personas piden un pacto de Estado por la sanidad rural desde Montalbán

Un pacto de Estado, la revisión del mapa sanitario regional y un mejor presupuesto para Atención Primaria. Han sido los reclamos este sábado desde Montalbán desde donde se ha denunciado una vez más «que la sanidad rural se muere». Unas 1.000 personas han secundado la manifestación convocada por el Movimiento de Acción Rural en defensa de la sanidad digna en los pueblos, tras meses de recortes en los consultorios de la comarca de Cuencas Mineras por la acuciante falta de profesionales.

Aunque el Salud prometió esta semana la incorporación de sexto médico en el área de salud de Utrillas, desde el Movimiento de Acción Rural mantuvieron la convocatoria al considerar «que un problema estructural no se arregla con una solución coyuntural». La lluvia no ha impedido la participación, aunque ha rebajado las expectativas iniciales- se esperaba superar los 1.500 asistentes pero desde el MAR se muestran «satisfechos» vistas las condiciones climatológicas. Además, destacaron la presencia de figuras políticas importantes del espectro regional y la respuesta provincial al llamamiento, no solo comarcal. Las grandes pancartas se colaron entre los paraguas con lemas como ‘¡Salvemos la Atención Primaria!¡’ ‘¡La Sanidad Rural se muere!’,

El periodista Chema López Juderías se ha encargado de leer el manifiesto transmitiendo el sentir del colectivo social, en defensa de los servicios públicos. «Hablamos de una situación sanitaria que debe afrontarse ya. La Atención Primaria no aguanta el corto ni el medio plazo. Necesita actuaciones urgentes e inmediatas. Esto no sale de la nada, ya llevamos muchos años con problemas muy bien delimitados», rezaba el manifiesto pronunciado por el periodista.

No estaban ahí solo para reivindicar, sin también para «proponer soluciones». Desde la plaza Carlos Castel de a localidad se citaron las medidas que el movimiento social lleva años reclamando para que sean trasladadas a la mesa sectorial de Sanidad. «Que se destine el 25% del presupuesto total de la Consejería de Sanidad a Atención Primaria con carácter finalista; que los sueltos tengan un aumento sustancial y especialmente significativo en el medio rural; plantear una fórmula por la que las plazas tengan la obligatoriedad de ser cubiertas; ampliar el número de plazas que se ofertan por parte de las facultades; agilizar la contratación de médicos extracomunitarios; que los MIR de cuarto año hagan prácticas en los centros de salud rurales…», rezaba el manifiesto. Esta misma semana el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, presentaba en las Cortes de Aragón las líneas maestras de una nueva normativa aragonesa para fidelizar a los sanitarios y atender a las plazas de difícil cobertura. Entre otras políticas habló de «medidas retributivas y flexibilización de horarios».

En marzo se incorporará el sexto médico en la zona de salud de Utrillas y se espera completar la plantilla de Atención Primaria en horario ordinario, tal como anunció esta semana la directora de A. P. del Salud, Pilar Borraz, pero todavía faltan por cubrir las cinco plazas de Medicina de Atención Continuada. La falta de cobertura de vacantes y los recortes en los consultorios empeoraron la atención en los últimos meses. Por ello desde el Mar piden un pacto de estado y la revisión del mapa sanitario regional. Advierten además de que continuarán en las calles hasta que haya soluciones «reales y duraderas» . «Es un problema estructural, aunque contemos en algún momento con la plantilla completa, en cualquier momento puede bajar por bajas y faltan los MAC. Hasta que no haya un pacto nacional y reformas estructurales el medio rural tendremos menos médicos. Estamos preocupados por el mapa sanitario del Gobierno de Aragón», matizaron desde el colectivo.

La manifestación ha contado con una amplia presencia de partidos y representantes políticos regionales, además de asociaciones provinciales. Con esta cita en las calles, el Movimiento de Acción Rural alcanza los 160 actos reivindicativos y ha recorrido más de 4.000 kilómetros, en defensa de los servicios públicos dignos en los pueblos.

En actualización