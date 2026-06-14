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14 JUN 2026|

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Chiprana estrena su refugio para pescadores tras una inversión de más de 147.000 euros

El coto de pesca Mar de Aragón ha aportado 120.000 euros y el Ayuntamiento ha financiado el montante restante

Edificio rehabilitado como refugio para pescadores./ Alberto Gracia
Edificio rehabilitado como refugio para pescadores./ Alberto Gracia

Sofía Fondevilla14 06 2026

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ActualidadInfraestructuras

Chiprana luce ya su nuevo refugio para pescadores, en el que se ha trabajado en el último año y con una inversión de 147.765,55 euros. La financiación ha sido posible gracias a los 120.000 euros que se han aportado a través de los fondos del coto deportivo de pesca Mar de Aragón y la partida que ha asumido el Ayuntamiento para cubrir el montante restante.

La obra llega ante la necesidad de ofrecer un espacio para los usuarios del coto que sirva para su práctica deportiva por la proximidad del embalse, así como para el tiempo de ocio que se disfruta en el entorno. El edificio estará también a disposición de las asociaciones, especialmente la de pesca local; y entidades que soliciten hacer uso del mismo. La infraestructura elegida para la obra ha sido el edificio que se encontraba casi en ruinas en el paraje de Casablanca, que se ha podido rehabilitar y restaurar para este fin.

Se han acondicionado dos espacios diferenciados que ofrecen un salón interior, sobre todo orientado a que se puedan celebrar reuniones o actos, y una zona exterior con cuatro mesas para poder comer o disfrutar del ocio en el entorno. El alcalde, Javier Nicolás, ha explicado que se ha buscado "mantener la filosofía del edificio, que es de piedra, y eso también ha tenido su complejidad".

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