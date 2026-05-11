1.000 asistentes disfrutan del XIII Concurso de Charangas de Escucha

Escucha vivió este fin de semana una auténtica fiesta con la celebración de la XIII edición de su Concurso de Charangas, un evento que volvió a convertir sus calles en el epicentro de la música, el espectáculo y el ambiente festivo. La organización ha calificado esta edición como “espectacular” y ha querido agradecer públicamente la participación y el apoyo de todas las personas que han formado parte del certamen, destacando la gran acogida y el ambiente vivido durante toda la jornada. Cerca de mil personas acompañaron el evento entre vecinos de Escucha, peñas y visitantes llegados desde diferentes municipios.

El concurso contó con la participación de tres charangas finalistas que ofrecieron actuaciones de gran nivel tanto en el recorrido por las calles del municipio como sobre el escenario principal. El primer premio fue para Xarangarín (Barcelona), seguida por Baloo's Band (Elda, Alicante) en segunda posición y Los Bemoles (Vilanova i la Geltrú, Barcelona) en tercer lugar. Desde la organización destacaron la calidad musical y el gran espectáculo ofrecido por las agrupaciones participantes, subrayando que el certamen cumplió con creces las expectativas previstas.

Ambiente del XIII Concurso de Escucha / Ayto. Escucha

Uno de los reconocimientos especiales de la organización es para el jurado del concurso, al que se agradeció su profesionalidad y el importante papel que desempeña en el desarrollo del certamen. Se trata de Ignacio Mateo Félez, músico y docente especializado en viento metal y lenguaje musical; Francisco López Ortín, profesor de viento madera y música tradicional aragonesa en las escuelas de música de Montalbán, Ojos Negros, Andorra y Escucha; charanga Bufant Fort Street Band, primer premio de 2025; el Festival Tamborilé de música de calle de Mezquita de Jarque; y Tania Peña Mata, freelance en el sector del diseño gráfico, la comunicación, las relaciones públicas y la gestión de eventos. La organización también quiso poner en valor la gran respuesta del público.

El evento volvió a contar además con el apoyo de patrocinadores y colaboradores, cuya implicación resulta fundamental para poder sacar adelante una cita de estas características. La organización quiso agradecer especialmente su compromiso un año más.

La jornada estuvo conducida nuevamente por Miguel Sastre, ya convertido en una de las señas de identidad del concurso gracias a su trabajo sobre el escenario y su conexión con el público. Asimismo, se reconoció el trabajo de Pedro Blesa por la realización del vídeo oficial y por inmortalizar los momentos más destacados del evento.

La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada con la animación musical de Copacabana Indiepop, Rubén Iglesias DJ y DJ Óscar Belles, quienes mantuvieron el ambiente festivo hasta el final de la noche.