13 aulas y dos guarderías cerradas en el territorio en las dos primeras semanas de curso escolar

Desde que comenzara el curso escolar hace dos semanas, en el territorio se han cerrado 13 aulas y dos guarderías. Hay cuatro aulas confinadas en Híjar, tres en Caspe, dos en Andorra, dos en Alcañiz, una en Alcorisa y otra en Samper de Calanda. También se clausuraron ayer dos aulas de Infantil en Utrillas y una de Infantil en Escucha.

En Caspe, este lunes se ha procedido al confinamiento de tres clases, una de 5º de primaria del Alejo Lorén, otra de 4º en el Compromiso de Caspe y otra de 4º de la ESO del Santa Ana. Se han visto afectados unos 55 alumnos y varios profesores.

En Alcañiz, se informó del confinamiento de dos aulas del colegio Emilio Díaz de Alcañiz este fin de semana tras la detección de dos positivos. Se trata de una clase de primero de Primaria y otra de cuarto. A lo largo del fin de semana se han realizado pruebas PCR a los casi 40 alumnos que convivieron con los positivos y a sus tutores. Los resultados han comenzado a llegar este lunes y ninguno de los compañeros de clase de los dos positivos se había contagiado.

Los compañeros de los positivos de las aulas cerradas en el Justicia de Aragón de Alcorisa y en el Juan Ramón Alegre y el Gloria Fuertes de Andorra la semana pasada también habrían dado negativo.

En Híjar la primera aula se cerró el pasado lunes. Este viernes se clausuraron tres más.

En cuanto a las guarderías, en Alloza, donde se cerraron las instalaciones este miércoles, todos los alumnos han dado negativo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Albalate ha decidido este lunes cerrar su guardería municipal tras notificarse un caso de covid entre sus cuatro alumnos. A pesar de que la niña que resultó positiva no había asistido al centro en los dos días anteriores a ser diagnosticada –tiempo establecido en el protocolo de Salud Pública- el Ayuntamiento tomó esta decisión para poder realizar PCR al resto de los niños.

«El sábado la familia nos comunicó que había dado positivo en coronavirus pero como hacía más de dos días que no había estado en la guardería no se ha activado ningún protocolo de Salud Pública. No obstante, sí hemos pedido que se les hicieran las pruebas al resto de alumnos», explicó Isabel Arnas. Por el momento, de los cuatro alumnos dos han resultado positivos, uno negativo y otro, junto a la docente del centro, se encuentran a la espera de los resultados.